Sustainability Manager
Vill du vara med och bidra till framtidens energiförsörjning och samtidigt arbeta för en säker produktion? Då har vi rätt tjänst för dig!
Inom Alleima och Division Tube finns Produktionsenheten Nuclear som utvecklar och tillverkar sömlösa rör av avancerat rostfritt stål och speciallegeringar, främst ånggeneratorrör och kapslingsrör som används vid energiförsörjning världen över. Vi ligger även i framkant när det gäller framtida lösningar för energiproduktion. Hit söker vi nu en Sustainability Manager som vill vara med på en spännande och säker resa framåt!
Din roll
I din roll som chef för Sustainability på PU Nuclear leder och samordnar du EHS-aktiviteter genom att utveckla och främja kontinuerlig förbättring inom lokala metoder, verktyg och processer.
Alleimas vision "Zero Harm" är en huvudprincip i alla våra verksamheter och en viktig del av din roll är att skapa arbetssätt och processer för att utveckla en kultur som bidrar till säker arbetsmiljö genom att informera och utbilda övriga delar av organisationen i enlighet med rådande direktiv, föreskrifter och lagstiftning.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Skapa planer och struktur för säkerhet, hälsa och miljö
Stödja linjechefer i arbetet med riskanalyser, handlingsplaner, och utredningar
Följa upp och analysera riskobservationer, tillbud och olyckor
Säkerställa att vi arbetar i enlighet med internationella standarder
Planera, följa upp och stödja PU:t i sin helhet
Vidare rapporterar du till chefen för produktionsenheten. Du ingår i ledningsgruppen där du i nära samarbete med produktionschef, logistikchef, teknisk chef, kvalitetschef, controllerchef, HR chef, samt sälj och marknads-chef gemensamt ansvarar för produktionsenheten i sin helhet.
Din Profil
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen med inriktning mot arbetsmiljö, eller har motsvarande arbetslivserfarenhet, och har flerårig erfarenhet inom EHS varav ett antal år som chef inom området. Vidare så har du erfarenhet av att arbeta med internationella standarder för miljö, hälsa och säkerhet (ISO 14001 och OHSAS 18001 / ISO 45001). Svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav för tjänsten. Då vi arbetar i Office 365 är tidigare erfarenheter från deras olika applikationer meriterande.
Ditt genuina intresse för utveckling är centralt i dig, och du har en god förmåga att se människor och möta dem där de är - alltid i relation till uppgiften. Detta gör du bl.a. genom ett coachande och samarbetande ledarskap där du ser att utveckling av verksamheten är att utveckla människorna i organisationen, och att de som jobbar på en arbetsplats oftast är de som bäst vet att utveckla den. Vi ser gärna att du har ett systematiskt arbetssätt samt en god förmåga till helhetssyn. Det är viktigt att du har ett driv i dig och kan vara tydlig, och samtidigt ha tålamod för att se och jobba via de små stegen som över tid ger resultat. Att kunna agera snabbt och effektivt i det dagliga arbetet, samtidigt som du har förmågan att tänka långsiktigt och bidra aktivt till det strategiska arbetet i ledningsgruppen, är en viktig förutsättning för rollen.
Du identifierar dig med Alleimas ledarskapsfilosofi som innebär att inspirera, bygga tillit och skapa rätt förutsättningar för att människor ska växa. Våra ledare uppmuntrar innovation, stöttar modiga idéer och bidrar till en kultur där alla känner sig sedda, utmanade och motiverade. Vidare har du god kommunikationsförmåga och kan samarbeta med olika delar i en stor organisation som Alleima.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
I samband med anställning genomförs alkohol- och drogtest enligt våra rutiner för säker arbetsmiljö.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Magnus Mellberg, rekryterande chef, +46 70-123 45 67
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Per Hammas, ansvarig rekryterare, +46 79-098 49 50Publiceringsdatum2025-10-24Facklig kontakt
Maria Sundqvist, Akademikerföreningen, +46 70 651 73 81
Kjell-Åke Klockervold, Ledarna, +46 70 314 24 43
Mikael Larsson, Unionen, +46 70 307 30 48
Du är välkommen med din ansökan senast 2025-11-09. För den här rekryteringen tillämpar vi även logik- och personlighetstester.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
