Sushikock sökes till Växjö
2025-09-18
Vi söker sushikockar med ambitionen att framföra och förbättra synen på sushi!
Det naturliga valet för oss var att utgå från sushin vi vuxit upp med och att dela med oss av älskade kombinationer med toppfräsch kvalité på råvaror. Konceptet är enkelt: vi lagar sushi i modern och autentisk tappning, med stort fokus på gästens välmående och upplevelse.
Maten som vi serverar skapas med traditionella smaker och med den nya tidens matlagning i fokus.
Vi söker dig som är van att arbeta i lag och har en god servicekänsla. Viktiga egenskaper för tjänsten är att du trivs i en miljö med stor variation i arbetsuppgifter, är flexibel och lösningsorienterad. Du bör kunna hantera olika möten med människor, vara lyhörd för kundens behov och inneha en god samarbetsförmåga.
Du bör även ha en förmåga att kunna klara av att arbeta i ett högt tempo.
Sedvanliga arbetsuppgifter i restaurangkök som hacka grönsaker, förbereda soppor och kunna samarbeta i ett högt tempo. Meriterande om du är intresserad av sushi.
Vi erbjuder heltidstjänst, trevliga kollegor och en härlig arbetsmiljö.
Ansökan skickas via mail till:kyotosushi19@gmail.com
Märk din ansökan med ämnesraden "SK202509"
Välkommen med din ansökan till oss!
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
E-post: kyotosushi19@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Skogsuddevägen 1
352 51 VÄXJÖ
Mimaru Sushi
