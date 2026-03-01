Sushikock
No Leftovers AB / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2026-03-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos No Leftovers AB i Linköping
, Eksjö
, Nässjö
, Jönköping
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du vara med och sätta din prägel på en ny restaurang?
Vill du arbeta i ett växande företag där kvalitet, tempo och professionalism står i fokus?
Det här är en möjlighet för dig som inte bara vill ha ett jobb - utan vill vara en viktig del av ett nytt projekt.
Lön
Från 28 000 kr/månad för dig med erfarenhet
Lön baserad på kunskap, tempo och ansvar
Möjlighet att växa i takt med verksamheten
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av sushi och kan arbeta självständigt
Är noggrann, effektiv och trivs i högt tempo
Vill bidra med idéer och utveckling
Är seriös, punktlig och professionell
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med och forma en ny restaurang från grunden
Stabil arbetsgivare med flera etablerade restauranger
Trygga villkor
Långsiktig möjlighet i ett växande koncept
Tjänsten gäller i Linköping.
Rekrytering sker löpande.
Skicka CV och en kort presentation om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Ashor@sushiheroes.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare No Leftovers AB
(org.nr 559149-7507)
Ågatan (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9769592