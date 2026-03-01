Sushikock

No Leftovers AB / Kockjobb / Linköping
2026-03-01


Vill du vara med och sätta din prägel på en ny restaurang?
Vill du arbeta i ett växande företag där kvalitet, tempo och professionalism står i fokus?

Det här är en möjlighet för dig som inte bara vill ha ett jobb - utan vill vara en viktig del av ett nytt projekt.

Lön

Från 28 000 kr/månad för dig med erfarenhet
Lön baserad på kunskap, tempo och ansvar
Möjlighet att växa i takt med verksamheten

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av sushi och kan arbeta självständigt
Är noggrann, effektiv och trivs i högt tempo
Vill bidra med idéer och utveckling
Är seriös, punktlig och professionell

Vi erbjuder:

Möjlighet att vara med och forma en ny restaurang från grunden
Stabil arbetsgivare med flera etablerade restauranger
Trygga villkor
Långsiktig möjlighet i ett växande koncept

Tjänsten gäller i Linköping.
Rekrytering sker löpande.

Skicka CV och en kort presentation om dig själv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Ashor@sushiheroes.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
No Leftovers AB (org.nr 559149-7507)
Ågatan (visa karta)
582 22  LINKÖPING

Jobbnummer
9769592

