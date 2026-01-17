Sushikock

Vi söker sushikock - Roppongi, centrala Göteborg

Roppongi Izakaya i centrala Göteborg söker en sushikock till vårt moderna japansk/asiatiska kök. Du bör ha erfarenhet av sushi och tycka om att arbeta med asiatisk mat.

Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• Bra lön
• Dricks och extra ersättning
• Bra team och arbetsmiljö

Plats: Roppongi, centrala Göteborg

Skicka ett kort meddelande om dig själv - erfarenhet, tidigare restauranger, språk och ålder - till:
sebastian@roppongi.se
berk@roppongi.se

ENGLISH

Sushi Chef Wanted - Roppongi, Central Gothenburg

Roppongi Izakaya is looking for a sushi chef to join our modern Japanese/Asian restaurant in central Gothenburg. You should have experience with sushi and enjoy cooking Asian food.

We offer:
• Full-time or part-time
• Good salary
• Tips and extra pay
• Great team and work environment

Location: Roppongi, Gothenburg City

Send a short message about yourself - experience, restaurants you've worked at, languages you speak, and age - to:
sebastian@roppongi.se
berk@roppongi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: sebastian@roppongi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Roppongoteborg AB (org.nr 559494-4729)
August Barks Gata 21 (visa karta)
421 32  VÄSTRA FRÖLUNDA

Jobbnummer
9690023

