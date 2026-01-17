Sushikock
2026-01-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Roppongoteborg AB i Göteborg
Vi söker sushikock - Roppongi, centrala Göteborg
Roppongi Izakaya i centrala Göteborg söker en sushikock till vårt moderna japansk/asiatiska kök. Du bör ha erfarenhet av sushi och tycka om att arbeta med asiatisk mat.
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• Bra lön
• Dricks och extra ersättning
• Bra team och arbetsmiljö
Plats: Roppongi, centrala Göteborg
Skicka ett kort meddelande om dig själv - erfarenhet, tidigare restauranger, språk och ålder - till:sebastian@roppongi.seberk@roppongi.se
ENGLISH
Sushi Chef Wanted - Roppongi, Central Gothenburg
Roppongi Izakaya is looking for a sushi chef to join our modern Japanese/Asian restaurant in central Gothenburg. You should have experience with sushi and enjoy cooking Asian food.
We offer:
• Full-time or part-time
• Good salary
• Tips and extra pay
• Great team and work environment
Location: Roppongi, Gothenburg City
Send a short message about yourself - experience, restaurants you've worked at, languages you speak, and age - to:sebastian@roppongi.seberk@roppongi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: sebastian@roppongi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roppongoteborg AB
