Sushi kock
ChopChop AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-04-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ChopChop AB i Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
, Varberg
eller i hela Sverige
Vi serverar mat och utvecklar människor - vill du vara med? ChopChop söker Sushi kock - heltid!
Brinner du för det japanska köket, har känsla för detaljer och vill lära dig hantverket bakom riktigt bra sushi? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar nu efter en sushilärling på heltid (100 %), med start så snart som möjligt - någon som är noggrann, nyfiken och vill utvecklas i en miljö där kvalitet, tempo och teamwork är en självklar del av vardagen.
Vad innebär rollen som sushikock hos oss?
Här får du en tydlig bild av vad jobbet handlar om:
Du ansvarar för sushiberedningen - från perfekt kokt och smaksatt ris till färdigmonterad nigiri, maki och specialrullar.
Du arbetar med avancerad knivteknik - filear och portionsskär fisk med precision och respekt för råvaran.
Du säkerställer råvarukvalitet - kontrollerar fiskens färskhet, hanterar leveranser och följer livsmedelssäkerhetsrutiner.
Du ansvarar för presentationen - varje tallrik ska hålla hög visuell standard och spegla vårt kvalitetsfokus.
Du planerar och preppar inför service - organiserar stationen effektivt för ett smidigt arbetsflöde.
Du arbetar enligt strikta hygienrutiner - renlighet, struktur och livsmedelssäkerhet är en självklarhet.
Du samarbetar och leder vid behov - stöttar lärlingar och kollegor samt bidrar till god stämning i köket.
Vem söker vi?
• Du har dokumenterad erfarenhet som sushikock. - Du behärskar risberedning (shari), fiskhantering och klassiska sushitekniker. - Du har god kunskap om livsmedelshygien och råvaruhantering. - Du arbetar snabbt, strukturerat och med hög precision. - Du har passion för kvalitet och öga för detaljer. - Du är ansvarsfull, samarbetsvillig och trivs i högt tempo.
Vad får du av oss?
• En trygg heltidstjänst i ett växande företag. - Möjlighet att arbeta med kvalitetsråvaror och utveckla nya idéer. - Ett professionellt och engagerat team. - Goda arbetsvillkor och konkurrenskraftig lön. - Möjlighet att påverka och utvecklas vidare inom verksamheten.
Omfattning: Heltid
Lön: Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-10-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7550572-1941116".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://work.chopchop.se
Mogölsvägen 2 (visa karta
)
554 75 JONKOPING
ChopChop Jobbnummer
9848775