Sushi kock

Sharjin Alam AB / Kockjobb / Luleå
2026-02-22


Visa alla kockjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sharjin Alam AB i Luleå

Sushi Daily söker en erfaren och engagerad sushikock till vår verksamhet i Luleå. Du kommer att arbeta med att förbereda och tillaga sushi av hög kvalitet samt säkerställa att våra kunder får en positiv upplevelse varje dag.

Publiceringsdatum
2026-02-22

Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga sushi och andra japanska rätter
Säkerställa god hygien och livsmedelssäkerhet
Beställa och hantera råvaror
Hålla arbetsplatsen ren och organiserad
Ge god service till kunder

Kvalifikations
Erfarenhet som sushikock är meriterande
Kunskap om livsmedelshygien
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Ansvarsfull och noggrann
Grundläggande svenska eller engelska

Vi erbjuder
Trygg arbetsplats
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till utveckling

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev via Arbetsförmedlingen eller direkt till arbetsgivaren.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: Sharjinalam.ab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sharjin Alam AB (org.nr 559490-4111)
Storhedsvägen 1 (visa karta)
973 45  LULEÅ

Arbetsplats
Sushi Daily,coop

Kontakt
Md ASHRAFUL ALAM
sharjinalam.ab@gmail.com
0730825412

Jobbnummer
9756392

Prenumerera på jobb från Sharjin Alam AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sharjin Alam AB: