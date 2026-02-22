Sushi kock
2026-02-22
Sushi Daily söker en erfaren och engagerad sushikock till vår verksamhet i Luleå. Du kommer att arbeta med att förbereda och tillaga sushi av hög kvalitet samt säkerställa att våra kunder får en positiv upplevelse varje dag.

Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga sushi och andra japanska rätter
Säkerställa god hygien och livsmedelssäkerhet
Beställa och hantera råvaror
Hålla arbetsplatsen ren och organiserad
Ge god service till kunder
Kvalifikations
Erfarenhet som sushikock är meriterande
Kunskap om livsmedelshygien
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Ansvarsfull och noggrann
Grundläggande svenska eller engelska
Vi erbjuder
Trygg arbetsplats
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till utvecklingSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: Sharjinalam.ab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sharjin Alam AB
