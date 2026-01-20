sushi kock
2026-01-20
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
Om jobbet
Enji sushi är en modern och kundfokuserad shuchirestaurang som erbjuder färsk, välgjord och vackert presenterad sushi . Vi växer och söker nu en erfaren shushi-kock som vill bli en del av vårt team !Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som sushi kock hos oss kommer du att:
Förbereda och tillaga sushi enligt restaurangens standart.
Arbeta med sashimi,nigiri och maki samt andra japanska rätter.
Hantera rå fisk, ris och övriga ingredienser på ett hygieniskt och säker sätt.
Säkerställa god kvaltitet och attraktiv presentation av rätterna.
Följa rutiner för livsmedelshygien HACCP.
Bidra till ett godd samarbete i köket och hjälpa till vid beställningar och förberedelser .
Erfarenhet som sushi kock är ett krav !
God kunskap om Japanska matlagningstekniker är ett krav !
Noggran,ansvarstagande och kvalitetsmedveten .
Förmåga att arbeta effektivt även vid hög belasting.
God hygienvana !
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor,
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor .
Skicka ditt CV
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
