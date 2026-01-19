Sushi kock

AB Sushi Rice Stockholm / Kockjobb / Haninge
2026-01-19


Arbetsuppgifterna består av daglig produktion av sushi och förberedelse av råvaror samt säkerställande av god hygien och kvalitet i köket.
Förbereda och tillaga sushi enligt kioskens standard och recept.
Säkerställa hög kvalitet på råvaror och färdiga rätter.
Hålla köket rent, organiserat och följa hygien- och säkerhetsregler.
Ta emot leveranser och kontrollera att råvarorna håller god kvalitet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: info@sushirice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Sushi Rice Stockholm (org.nr 559146-2030)
Österport 4 (visa karta)
136 65  SÖDERBY

Arbetsplats
Sushi Rice Stockholm, AB

Jobbnummer
9690465

