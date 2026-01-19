Sushi kock
AB Sushi Rice Stockholm / Kockjobb / Haninge Visa alla kockjobb i Haninge
2026-01-19
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Sushi Rice Stockholm i Haninge
Arbetsuppgifterna består av daglig produktion av sushi och förberedelse av råvaror samt säkerställande av god hygien och kvalitet i köket.
Förbereda och tillaga sushi enligt kioskens standard och recept.
Säkerställa hög kvalitet på råvaror och färdiga rätter.
Hålla köket rent, organiserat och följa hygien- och säkerhetsregler.
Ta emot leveranser och kontrollera att råvarorna håller god kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: info@sushirice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Sushi Rice Stockholm
(org.nr 559146-2030)
Österport 4 (visa karta
)
136 65 SÖDERBY Arbetsplats
Sushi Rice Stockholm, AB Jobbnummer
9690465