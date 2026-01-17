Sushi kock

Vi på Nomi Sushi söker en erfaren sushikock till vårt kök.
Arbetsuppgifterna består av daglig produktion av sushi såsom nigiri, maki och sashimi, förberedelse av råvaror samt säkerställande av god hygien och kvalitet i köket.

Anställningen inleds med 6 månaders provanställning, med möjlighet till tillsvidareanställning.
Tjänsten är på heltid.
Lön och villkor enligt svenska kollektivavtal och erbjuden lön uppfyller Migrationsverkets krav för arbetstillstånd.

Tjänsten annonseras i Sverige samt inom EU/EEA och Schweiz i enlighet med Migrationsverkets regelverk.

Välkommen med din ansökan till Nomi Sushi!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: rajkowskazolzaya@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nomi Sushi AB (org.nr 559231-5328)

Jobbnummer
9690082

