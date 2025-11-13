Sushi Kock
2025-11-13
IKO Sushi är en quick service restaurang där vi serverar sushi med fokus på kvalitet och smak. Nu söker vi 3 sushi kockar som vill bli en del av vårt team.
Arbetsuppgifterna består främst av att förbereda och tillaga sushi enligt recept och gästers önskemål men också bland annat av varumottagning, filea fisk, beställning och prepp av råvaror.
Vi söker dig som har brinner för att göra sushi, har god kännedom om dess råvaror som rå lax, är noggrann, självgående, organiserad, samarbetsvillig och serviceminded.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med erfarna kollegor, utvecklingsmöjligheter, bra lön och villkor samt en restaurang där kvalitet är viktigt.
Anställningsstart: 20251120
Lön och omfattning:
Heltid/deltid med timlön, riktlinje på kollektivavtalets lönesättning inom restaurangbranschen. Provanställning 3 månader.Publiceringsdatum2025-11-13Kontaktuppgifter för detta jobb
Skicka din ansökan till jobbnkpg@spicyhot.se
märk ansökan med ( Sushi kock ) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
