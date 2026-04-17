Supporttekniker IT
2026-04-17
Variation, utmaning och omväxling- En supportteknikers vardag vid Skövde Garnison. Hos oss får du möjlighet till utveckling och personlig stimulans tillsammans med ett professionellt arbetslag.
Om enheten
FMTIS har fyra genomförandeenheter (GE) i Sverige som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet, tjänsten är placerad vid GE Väst. Enheten arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, el/mek, radio-, sensor och bevakningssystem samt installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system.
Avdelningen i Skövde består av tre sektioner, två tele-sektioner och en IT- sektion, totalt ca 30 anställda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som supporttekniker kommer du att ingå i en arbetsgrupp om ca 12 personer som svarar för IT-stödet i Skövde garnison. Arbetet består huvudsakligen av användarstöd och andra ärenden som inkommer via vårt ärendehanteringssystem, t.ex. beställnings- och incidentärenden. Uppgifterna består av driftsättning, felsökning och underhåll på IT-materiel och -system, inventering, att hantera återlämning och kassationer samt att redovisa pågående och avslutade arbeten i aktuella stödsystem. Arbetet utförs både enskilt och tillsammans med andra på plats i Skövde Garnison.
Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har vi medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal.
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB.
Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.

Kvalifikationer
Gymnasieutbildning med inriktning IT/data eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga.
Erfarenhet av installation, underhåll, felsökning, optimering och konfigurering av hårdvara.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann och säkerhetsmedveten. Du tar gärna eget ansvar och ser till helheten såväl som detaljerna. Du skapar resultat, både självständigt och tillsammans med andra. Dina sociala egenskaper är mycket goda då du kommer att träffa nya människor varje dag. Som person är du trygg i dig själv och har gott omdöme med hög servicekänsla. Vidare är du lyhörd och delar gärna med dig av dina erfarenheter och kunskaper till dina kollegor.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Kunskap om och erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system och- infrastruktur.
Erfarenhet av arbete som 2nd line supporttekniker.
Erfarenhet av att arbeta enligt ITIL.
Erfarenhet installation och felsökning av nätverksskrivare.
Erfarenhet av installation och felsökning av Windows-miljöer.Övrig information
Civil tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Arbetsort: Skövde
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
I Försvarsmakten benämns befattningen Driftingenjör.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jani Into. För information om anställningsvillkor personalhandläggare Isabelle Wejdrup.
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120067".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
