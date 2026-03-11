Supporttekniker 1st line sökes!
Perido AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-03-11
Har du jobbat inom IT-support och vill ta nästa steg i ett tekniskt brett och utvecklande uppdrag? Hos vår kund blir du en del av ett engagerat team där du får använda din erfarenhet för att lösa varierande supportärenden och samtidigt fortsätta växa i din roll som tekniker.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en supporttekniker till vår kund, ett svenskt IT-företag med lång erfarenhet av att leverera skräddarsydda lösningar och support till kunder inom framför allt retail- och restaurangbranschen. Hos dem blir du en del av ett familjärt och engagerat team där varje medarbetare blir sedd och uppmuntras att utvecklas. Företaget erbjuder goda möjligheter till både teknisk fördjupning och utökat kundansvar, och du välkomnas till ett nyrenoverat kontor centralt i Stockholm. En gedigen introduktion och stöttning från erfarna kollegor ger dig de bästa förutsättningarna att komma in i rollen.
Företaget vill vara tillgängliga för sina kunder 365 dagar om året. Du kommer att arbeta enligt ett rullande schema och helgpass förekommer ungefär var 4e/5e vecka. Arbetstiderna kommer att variera mellan 06-22.Arbetsuppgifter
Som supporttekniker arbetar du med att ta emot och lösa ärenden på 1st line-nivå - främst via telefon och mejl, men även genom fjärrstyrning och ärendehanteringssystem. Du får en varierad vardag där du hanterar allt från felsökning i affärssystem till nätverks- och hårdvaruproblem, alltid med målet att ge snabb och korrekt support till användarna.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning i dataflöden och affärssystem
Återställning av lösenord (Active Directory)
Guidning vid tekniska problem, t.ex. omstart av terminaler
Support till ekonomiavdelningar vid bokföringsproblem
Hantering och eskalering av ärenden enligt prioriteringsnivåer
Utskick av reservdelar och depåartiklar
Övervakning av system och ärenden, uppföljning enligt SLA
Utförande av bokade uppdrag på plats eller på distansKvalifikationer
Har en fullständig gymnasieexamen eller motsvarande
Relevant kunskap inom IT, förvärvad genom utbildning, arbetslivserfarenhet eller eget intresse
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Meriterande:
Utbildning inom IT eller mer erfarenhet av liknande rollTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidare hos kundföretaget. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
