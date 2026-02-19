Supporttekniker
2026-02-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Är du passionerad för teknik och service? Som supporttekniker får du en varierande arbetsdag där du jobbar med teknisk support. Här tar du emot och löser ärenden i fronten och samarbetar med kollegor för mer komplexa problem. Med fokus på kundservice och teknisk utveckling, får du möjlighet att växa och utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö. Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Sök då detta uppdrag hos SAAB i Linköping!
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Publiceringsdatum2026-02-19

Arbetsuppgifter
I rollen som supporttekniker på SAAB kommer du ha varierande arbetsuppgifter. Det är en teknisk support i en primär Windowsmiljö och inom första området kommer du vara filtret, det som brukar vara den klassiska första linjen på en servicedesk. Här tar du emot samtal, löser ärenden och dokumenterar i detalj. Målet är såklart att så många ärenden som möjligt går att lösa i fronten, men ärenden som du inte lyckas lösa skickas vidare till kollegorna på Backoffice. Du kommer till stor del ta emot samtal på svenska och mer sällan på engelska, men all dokumentation kommer ske på engelska. SAAB arbetar i ärendehanteringssystemet ServiceNow.
Inom området "Backoffice" jobbar du med att lösa ärenden som kommit in via telefon, chatt eller portal. De ärenden som du och dina kollegor inte löst i första kontakten går vidare till Backoffice i första steget, men även de ärenden som kommer in från Serviceportalen landar här. Här finns det möjlighet att få hjälp av de närmaste kollegorna men även kollegor i andra led, samt att söka efter information i portaler och dokumentation för att hitta en lösning på ett ärende. Inom Backoffice tar du endast emot samtal vid större driftstörningar och har därför möjlighet att jobba lite mer ostört och fördjupa dig i teknik och olika problem. Det ger därför goda möjligheter att utveckla sin kompetens som du kan dra nytta av när du nästa gång bemannar fronten.
Inom området "Request fulfillment" kommer du arbeta med beställningar som bl.a. kan kräva fysisk handpåläggning. Mycket har automatiserats gällande beställningar, men vissa moment måste helt enkelt göras av en person. Profil
Du som söker denna tjänst trivs i en roll där du får ta mycket personligt ansvar och gillar variationen att arbeta i de tre olika rollerna. Du är verbal och gillar service. Med en positiv Med en positiv attityd antar du, och löser, de problem och utmaningar som du stöter på i rollen. Vidare är du mån om att ge förstklassig service och att alltid sätta kunden i fokus.
Vi ser gärna att du har:
Avslutad gymnasieutbildning, gärna med inriktning IT / Teknik.
En vilja att jobba med service på distans och hjälpa människor med tekniska problem.
Goda kunskaper i svenska och engelska - i tal och skrift.
Goda kunskaper om Windows.
För tjänster där säkerhetsklassning krävs kan särskilda medborgarskapskrav förekomma, och svenskt medborgarskap är ett krav för denna befattning.
Tjänsten erbjuder en garantilön om 25 000 kr samt tjänstepension och övriga förmåner.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Christian Gidlöv christian.gidlov@eccera.com Jobbnummer
9751762