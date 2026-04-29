Supporttekniker - framtida möjligheter!
2026-04-29
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik - från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner - alltid med människan i centrum.För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Är du en serviceinriktad och lösningorienterad IT-tekniker som vill utvecklas i din karriär? Vi samarbetar med flera företag i Uppsala med omnejd som regelbundet har behov av skickliga supporttekniker på olika nivåer. Därför söker vi dig som vill hålla dörren öppen för nya möjligheter och som är redo att ta nästa steg när rätt uppdrag dyker upp.Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Dina arbetsuppgifterI rollen arbetar du med IT-support på olika sätt, antingen som onsite-tekniker där du ger support på plats eller via telefon där du supporterar via fjärrstyrningsverktyg.Behovet kan variera, men rollerna innebär oftast:* Felsökning och support inom IT-miljöer* Hantering av klienter, servrar och nätverk* Support via telefon, mail och/eller på plats* Installation, konfiguration och underhåll av system och applikationer
Din profilFör att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har arbetat med liknanade arbetsuppgifter i minst ett år. Du har god förståelse för Windows-miljöer, Microsoft 365 och nätverk. Som person är du serviceinriktad och trivs med att hjälpa användare.Krav* Relevant utbildning inom IT eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig* Erfarenhet av Active Directory och Microsoft 365* Goda kunskaper inom Windows* Flytande svenska och engelska - i både tal och skriftMeriterande* Erfarenhet av Azure* B-körkortVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuderPå Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
753 75 UPPSALA Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Elise Haglund elise.haglund@eccera.com +46733571793 Jobbnummer
9883247