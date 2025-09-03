Supply Quality Manager till kund i Linköping
2025-09-03
"När leveranskedjan blir din arbetsplats.
"
Kvalitet börjar långt innan produkten når kunden. Som Supply Quality Manager blir du den som säkerställer att leverantörer, material och delsystem håller den nivå som krävs i ett av Sveriges mest högteknologiska industriföretag. Det handlar om att ställa krav, följa upp och samtidigt bygga relationer som gör att kvaliteten förbättras över tid.
Din framtida utmaning
I rollen som Supply Quality Manager kommer du att tillhöra en av fyra varugrupper: Mekanik, Elektronik, System eller Icke-metalliska komponenter. Oavsett område blir du en viktig del i att kvalitetssäkra inköpta artiklar och delsystem - alltid med företagets inköpsstrategi, policy och rutiner som grund.
I ditt ansvar ingår bland annat att:
- Hantera felärenden och reklamationer för material som inte uppfyller specifikation.
- Kvalitetssäkra och följa upp leverantörers prestation.
- Genomföra processrevisioner och produktkontroller hos leverantörer, både i Sverige och i Europa.
- Arbeta med rotorsaksanalyser, riskanalyser och korrigerande åtgärder.
- Driva förbättringsprogram tillsammans med leverantörer.
Kort sagt - du är länken mellan leverantörernas arbete och slutresultatets kvalitet.
Är du redo att bidra med din erfarenhet, ditt skarpa öga för kvalitet och din förmåga att driva förbättringar? Då vill vi gärna höra från dig.
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område, alternativt lång erfarenhet av kvalitetsarbete. Du har en solid bakgrund inom kvalitetsarbete och är väl bekant med metoder och verktyg som 8D, DMAIC, 6, RCA, MSA, FMEA eller liknande.
Som person är du strukturerad och analytisk, med en stark drivkraft att utveckla processer och skapa ordning. Du är serviceinriktad och flexibel i mötet med andra, samtidigt som du är van att ta egna initiativ och leda arbetet framåt. Din kommunikativa förmåga gör att du både kan ställa krav och bygga långsiktiga samarbeten.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Uppdraget startar enligt överenskommelse. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig:
- Angelica Mäenpää: Angelica.maenpaa@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
