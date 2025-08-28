Supply Quality Manager
2025-08-28
Vi söker nu flera Supply Quality Manager till vår kund i Linköping. I rollen kommer du att arbeta med att kvalitetssäkra inköpta artiklar, material och delsystem inom varugrupperna Mekanik, Elektronik, System eller IMK (icke-metalliska komponenter). Uppdraget är på plats och önskad start är 1 oktober 2025.
Om uppdraget
Som Supply Quality Manager ansvarar du för att säkerställa att leverantörer och material uppfyller kvalitetskraven enligt fastställda processer och rutiner. Du kommer att:
Säkerställa kvalitetskrav i offertförfrågningar, avtal och inköpsordrar
Genomföra processrevisioner hos leverantörer och på plats hos produkter
Hantera felärenden och reklamationer
Följa upp och förbättra leverantörers kvalitetsprestanda
Driva korrigerande åtgärder och förbättringsprogram i nära samarbete med leverantörer
Utföra rotorsaksanalyser och riskanalyser
Rollen innebär nära samarbete med både leverantörer och interna kvalitetsfunktioner, och regelbundna resor förekommer, främst inom Sverige men även inom Europa.
Din Profil
Ingenjörsexamen
Förmåga att självständigt driva arbete, ta initiativ och leda förbättringsaktiviteter
Mycket god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga
Strukturerad och analytisk, med intresse för processutveckling
Meriterande
Kunskaper inom kvalitetsverktyg som 8D, DMAIC, Six Sigma, RCA, MSA och FMEA
Övrig information
Arbetsmodell: På plats
Placeringsort: Linköping
Resor: Regelbundna resor inom Sverige och Europa förekommer
Krav: Säkerhetsprövning krävs innan start
