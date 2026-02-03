Supply Chain Planner
Din nya roll
Vi söker nu en senior Supply Chain Planner till ett uppdrag inom tillverkningsindustrin i Vårgårda. Uppdraget passar dig som trivs i en operativ och analytisk roll där du får ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka hela supply chain - från planering till leverans.
I rollen ansvarar du för att säkerställa en stabil och effektiv leveranskedja som möter både kundbehov och verksamhetens mål, på kort och lång sikt. Du arbetar nära både interna och externa parter och agerar ofta som nav och eskaleringspunkt i supply chain-relaterade frågor.
Exempel på arbetsuppgifter: - Planera, exekvera och följa upp supply chain-arbetet via bl.a. short-term planning och SIOP - Självständigt driva och delta i interna och externa möten med kunder och leverantörer - Säkerställa leveransförmåga samt hantera och eskalera avvikelser och risker - Arbeta med kanban- och buffertnivåanalyser samt kontinuerliga förbättringar - Identifiera och driva förbättringsinitiativ baserat på faktabaserade analyser - Ansvara för korrekt master data i planeringssystem - Underhålla och vidareutveckla planeringsverktyg och arbetssätt - Bidra vid in- och utfasning av produkter och artiklar - Agera mentor och bidra till kompetensutveckling inom teamet
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: På plats i Vårgårda Lön: Enligt överenskommelse Start: Omgående Slut: 2026-04-30, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är Vi genomför löpande urval I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Erfarenhet av supply chain planning inom tillverknings- eller industrimiljö.
Praktisk erfarenhet av att arbeta med SIOP, prognoser och kortsiktig planering.
Mycket god systemvana, särskilt inom SAP och planeringsrelaterade verktyg.
Erfarenhet av kanban, buffertstyrning och leveransuppföljning.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
