Supply Chain & Operations Manager, Packaging Service & POS
Vi söker en erfaren Supply Chain & Operations Manager som vill leda våra verksamheter inom affärsområdena Packaging Service och POS/EasyAd i Sverige. I denna roll får du det övergripande ansvaret för våra produktionsanläggningar i Norrköping och Bredasten samt lagerverksamheterna i Brunna och Malmö, och säkerställer att de drivs som lönsamma, effektiva och trygga arbetsplatser där människor trivs och utvecklas.
Du kommer att leda och vidareutveckla hela den operativa organisationen och driva prestation inom produktion och supply chain i linje med vår strategi och våra långsiktiga mål. En central del av uppdraget är att harmonisera arbetssätt över alla enheter och skapa synergier som stärker vårt kunderbjudande och bidrar till hållbar tillväxt. Du representerar våra verksamheter i regionala forum, främjar tvärfunktionellt samarbete och säkerställer hög kvalitet, standardisering och kontinuerliga förbättringar.
Med det övergripande ansvaret för hälsa, säkerhet och miljö bygger du en stark säkerhetskultur och säkerställer att vi uppfyller både branschkrav och DS Smiths standarder. Du leder, coachar och utvecklar dina team, skapar engagemang och bygger de förmågor som krävs för effektiva och skalbara operationer. Du formar och genomför både kort- och långsiktiga strategier för respektive anläggning och säkerställer att kapacitet, effektivitet och lönsamhet ständigt stärks.
OBS! Tjänsten rapporterar till Packaging Service Director och kan vara placerad i Värnamo eller Norrköping med resor mellan anläggningarna att förvänta.
Om Dig
För att lyckas ser vi att du har en universitetsutbildning eller motsvarande erfarenhet, samt några års ledarerfarenhet från operativ verksamhet - gärna med ansvar för större team eller flera enheter. Du kombinerar strategiskt tänkande med ett närvarande och praktiskt ledarskap och har dokumenterad förmåga att leda människor, driva förändring och skapa resultat.
Vill du spela en nyckelroll i utvecklingen av vår svenska produktion och bidra till en framtidsorienterad och kundfokuserad verksamhet? Då ser vi fram emot din ansökan.
Vilka är vi på DS Smith?
DS Smith är en multinationell förpackningskoncern med verksamhet i 34 länder med ca. 30 000 medarbetare. Vårt erbjudande består av att ta fram förpackningslösningar i wellpapp, både kundunika och av standardmått. Utöver detta tillhandahåller vi ett sortiment av kompletterande emballage, ex. utfyllnadsmaterial, stötskydd och förslutning, för att kunna ge kundanpassade och klimatsmarta lösningar efter behov. DS Smith Sverige har ca 640 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK. Vi har verksamhet i Värnamo, Mariestad, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på https://www.dssmith.com/sv/packaging
Din framtida arbetsplats
Hållbarhet utgör hjärtat i vår affärsmodell och vi är stolta över vår hållbarhetsstrategi For Now and For Next, som fokuserar på dagens utmaningar såväl som på de som kommer att påverka framtida generationer. Vi har en väletablerad organisation som jobbar nära marknaden med starkt kundanpassade koncept.
Att förverkliga potentialen hos våra medarbetare har högsta prioritet. Hos oss får du möjlighet till självständig prioritering av ditt dagliga arbete i en modern miljö med kollegor i olika åldrar och nationaliteter.
En trygg och hälsosam arbetsmiljö och att stötta våra medarbetares välmående är en självklarhet för oss, därför erbjuder vi våra medarbetare en rad förmåner, bl a:
Sjukförsäkring
Friskvårdsbidrag
Regelbundna hälsoundersökningar
Tandvårdsförsäkring
Subventionerad lunch
Förmånscykel
• och självklart flyttlådor!
Rättvis rekrytering i DS Smith
Uppfyller du inte varje enskilt krav? På DS Smith här vi stolta över att rekrytera över ett brett utbud av kandidater. Vi växer för att vi är en mångfaldig arbetsplats där alla kan förverkliga sin potential. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka. Därför hoppas vi att du ansöker till positionen även om du inte nödvändigtvis uppfyller alla krav.
Vill du veta mer?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping eller Värnamo.
Kontakta vårt rekryteringsteam via nordic.recruitment@dssmith.com
om du har frågor om processen eller problem med din ansökan. Vänligen observera att vi inte accepterar ansökningar via epost. Vi använder arbetspsykologiska tester som urvalsverktyg för rättvis och fördomsfri rekrytering.
Tillträde så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser redan fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ds Smith Packaging Sweden AB
(org.nr 556036-8507)
DS Smith Packaging Förpackningsservice Värnamo
9860096