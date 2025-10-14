Supplier Quality Engineer (SQE)
NIlsson & Mossberger AB / Organisationsutvecklarjobb / Hylte Visa alla organisationsutvecklarjobb i Hylte
2025-10-14
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NIlsson & Mossberger AB i Hylte
, Värnamo
, Ljungby
, Växjö
, Gislaved
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa ökad frihet för människor med nedsatt funktion? Decon bildades som ett fristående företag vid årsskiftet 2002. Inriktningen då är den samma som nu, att utveckla och producera kvalitetstillbehör till rullstolar. Enkla att använda såväl för brukare som för vårdare, i olika situationer och miljöer. Vi arbetar ständigt för att hålla en hög kvalitet i våra produkter och kundbemötande. Vi lyssnar ständigt på vad brukarna tycker, detta är grunden i vårt utvecklingsarbete och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta företagets utveckling. Decon ser ljust på framtiden och har en stark tillväxt. Idag omsätter företaget drygt 270 mkr, har ett 70-tal anställda i 4 länder samt internationella leverantörer och samarbetspartners. För mer information om företaget se: www.decon.se
Nu söker vi en Supplier Quality Engineer (SQE)
Är du en person som vill arbeta i en framtidsinriktad organisation där kvalitet, innovation och ESG-frågor är centrala delar av vår strategi?
Som Supplier Quality Engineer (SQE) får du en unik möjlighet att kombinera teknisk kvalitetsutveckling med att driva hållbarhetsfrågor inom en global leverantörskedja. Du rapporterar till kvalitetschefen och är en nyckelspelare i vårt arbete med att säkra kvalitet och samtidigt leda vårt arbete inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG: Environment, Social, Governance), både externt mot leverantörer och internt i organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra kvalitets- och ESG-revisioner av leverantörer.
Säkerställa och utveckla kvalitetsprocesser hos leverantörer.
Granska och godkänna första artiklar samt inspektionsplaner (FAI).
Hantera avvikelser genom rotorsaksanalyser och korrigerande åtgärder.
Samla in och analysera ESG-data för rapportering och uppföljning.
Stödja leverantörer i deras ESG-utveckling.
Leda och samordna ESG-arbetet internt i organisationen.
Delta i introduktion av nya produkter (NPI) och säkerställa efterlevnad av både kvalitets- och hållbarhetskrav.
Vi söker dig som har:
2-5 års erfarenhet inom leverantörskvalitet eller kvalitetsteknik.
Dokumenterad erfarenhet eller ett starkt intresse för ESG och hållbarhetsfrågor.
Kunskap om kvalitetsledningssystem såsom ISO 9001. Har du dessutom erfarenhet av ISO 13485 och MDR eller APQP, PPAP är det meriterande.
Analytisk förmåga och god erfarenhet av att arbeta med data och förbättringsarbete.
Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att driva förändring, påverka och engagera olika intressenter.
Hos Decon får du möjlighet att ta en nyckelroll i ett företag där teknik, kvalitet och hållbarhet går hand i hand. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team med starkt fokus på att leverera pålitliga och innovativa lösningar till våra kunder. Här får du chansen att påverka och vidareutveckla både våra leverantörsrelationer och vårt interna ESG-arbete i en miljö som präglas av framåtanda, ansvarstagande och ständig förbättring. Vi erbjuder goda möjligheter till utveckling och ett inkluderande arbetsklimat. För rätt person finns stora möjligheter att växa i rollen och vara med och forma framtidens hållbara lösningar.
Vill du arbeta i gränslandet mellan teknik, kvalitet och hållbar utveckling? Då ser vi fram emot att höra från dig! I denna rekrytering samarbetar Decon med Nilsson & Mossberger. Frågor kring tjänsten besvaras av Carin Mossberger 0701-460 390 eller Andreas Nilsson 0701-460 391. Urval sker löpande, vi ser fram emot din ansökan snarast.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson & Mossberger AB
(org.nr 556769-1554)
Södra Ekeryd 119 (visa karta
)
314 91 HYLTEBRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Decon AB Jobbnummer
9556922