Supervisor resemontör
Hitachi Energy Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Ludvika Visa alla maskinreparatörsjobb i Ludvika
2025-08-25
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Västerås
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Möjligheten
Transformers söker nu supervisor resemontör, du blir en viktig del av Hitachi Energy. Vill du vara med och forma framtidens energilösningar? Vi söker nu dig som vill vara med på denna resa tillsammans med oss!
Hur du kommer att påverka
Supervision av installationer på alla HVDC enheter tillverkade i Ludvika över hela världen
I den här rollen kommer dina arbetsuppgifter bestå av nyinstallation och service av HVDC Transformatorer och reaktorer över hela världen.
Servicearbete av HVDC transformatorer samt utbyte av genomföringar
Du blir ansiktet utåt och Hitachi Energys sista representant i leveransen.
Du delar Hitachi Energys grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en utbildning eller arbetslivserfarenhet av montage och transformatorer/reaktorer
Erfarenhet och viljan av att resa och jobba självständigt och i grupp
För att vara framgångsrik i rollen har du tidigare ledarerfarenhet
Flexibilitet när det gäller arbetstider
Du behärskar engelska och svenska i både tal och skrift
Som person är du innovativ, har en vilja att förbättra och förmåga att motivera andra. Det är viktigt att du kan hantera förändringar med energi, glädje och engagemang. Du är även kvalitets- och resultatfokuserad med god kommunikationsförmåga och en flexibel helhetssyn.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer om oss
Är du redo för en ny utmaning? Välkommen med din ansökan! Ansökningar granskas löpande, så ansök idag!
Rekryterande chef Fredrik Janols, fredrik.janols@hitachienergy.com
, svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Håkan Blomquist, +46 107-38 31 52; Unionen: Olle Ruzicka, +46 107-38 31 44; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43. Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Business Unit Transformers Jobbnummer
9474099