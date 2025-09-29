Sumo Kitchen Karlskrona - söker kockar
Sumo Sushi AB / Restaurangbiträdesjobb / Karlskrona Visa alla restaurangbiträdesjobb i Karlskrona
2025-09-29
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sumo Sushi AB i Karlskrona
, Kristianstad
, Ängelholm
, Halmstad
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Sumo Sushi är en växande restaurangkedja som har sina rötter i det östasiatiska köket.
Vi söker nya kockar/köksbiträden till Kristianstad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av beredning och tillagning av maträtter, beredning av fisk och grönsaker. Renhållning av köket ingår i arbetsuppgifterna. I arbetet kan det förekomma en intern jobbpool.
Meriterande om:
Tidigare erfarenhet och kunskaper som sushikock.
Krav(Vi lägger stor vikt på att du som söker):
Stresstålig
Ambitiös
Initiativtagande
Kunna arbeta självständigt och i team.
Goda köksvanor
Antagna kandidater kommer att genomgå en internutbildning.
Välkomna att ansöka via mejl. Rubricera mejlet med "Kock Karlskrona".
• --------------------------------------------------------------------
Sumo Sushi is a growing restaurant chain that has its roots in East Asian cuisine.
We are looking for new chefs to Kristianstad.
Your main tasks will consist of preparation and cooking dishes, preparation of fish and vegetables. Uphold a good and clean kitchen enviroment are part of the duties. Internal job pool is part of the employment.
Meritorious if:
Previous experience and skills as a sushi chef.
Requirements(we emphasize that you who apply are):
stress-resistant
ambitious
taking initiative
able to work independently and in a team.
Good kitchen habits
Admitted candidates will undergo an internal training.
Welcome to apply via email. Title the email with "Chef Karlskrona.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@sumosushi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Karlskrona". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sumo Sushi AB
(org.nr 556862-5593), http://sumosushi.se
Landbrogatan 2 (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Sumo Kitchen Karlskrona Jobbnummer
9530505