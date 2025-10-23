Subway Nässjö
Orance AB / Restaurangbiträdesjobb / Nässjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nässjö
2025-10-23
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orance AB i Nässjö
Subway är en av världens största restaurangkedjor med fler än 37 000 restauranger i över 100 länder och ett självklart val för alla som vill ha ett nyttigare och fräschare snabbmatsalternativ.
Vi behöver nu förstärka vårt team och söker dig som är glad, flexibel och som får både kunder och kollegor att trivas. Du ska vara noggrann, van vid att ta eget ansvar och gilla att arbeta i ett högt tempo.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av försäljning och beredning av våra produkter samt renhållning av restaurangen. Vi jobbar ständigt med att hålla hög produktkvalitet, god hygien och genuin kundservice. Nyckeln till detta tror vi är teamkänsla och vi söker därför dig som gillar att vara en del av en grupp.
Erfarenhet från restaurang, café, livsmedel, kassa eller liknande är meriterande men inte ett krav. Du behöver behärska svenska och engelska flytande. Som nyanställd hos oss på Subway kommer du under vår introduktion att utbildas i alla olika delar och moment du förväntas behärska. Vi lägger därför stor vikt vid vilja och initiativförmåga. Vi söker dig som inspirerar dina kollegor, är ambitiös och vill visa vad du går för.
Hos oss avgör alltid dina ambitioner hur långt du vill utvecklas. För rätt person finns det stora chanser till att inom vår organisation utvecklas och få mer ansvar.
Då våra restauranger har öppet dag, kväll, och helg söker vi dig som kan arbeta flexibelt.
Vi kommer tillsätta tjänsterna så snart som möjligt och intervjuer hålls löpande, så vänta inte med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig.
Vänligen sänd din ansökan till: nassjo.subway@gmail.com
° Kom ej med din ansökan till restaurangen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: nassjo.subway@gmail.com Arbetsgivare Orance AB
(org.nr 559200-6273)
Rådhusgatan 26 (visa karta
)
571 31 NÄSSJÖ Jobbnummer
9570197