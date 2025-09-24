Styrtekniker
Futuria People AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2025-09-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av styrteknik och söker nästa steg i karriären på en stabil och uppskattad arbetsplats? Då kan den här rollen vara rätt för dig!
Vår kund är ett väletablerat teknikbolag inom fastighetsbranschen som erbjuder helhetslösningar inom teknisk förvaltning, drift och underhåll. Med gedigen kompetens inom fastighetsautomation, ventilation, energioptimering och VVS-lösningar levererar de tjänster med hög kvalitet - till både långsiktiga och projektbaserade uppdrag.
Kundkretsen består främst av bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, förvaltare och byggentreprenörer. Företaget är verksamt i Göteborg med omnejd och kombinerar ett brett tjänsteutbud med lokal förankring och fokus på långsiktiga samarbeten.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten - Styrtekniker inom fastighetsautomation
Som styrtekniker kommer du arbeta med företagets befintliga kunder - främst större aktörer som HSB, Wallenstam och Stena Fastigheter. Här får du en varierad vardag med både tekniska utmaningar och kundkontakt!
Du kommer bland annat att: Hantera flera uppdrag per dag - felsökning, driftsättning och underhåll av automationssystem Arbeta självständigt, men nära tekniker och kollegor Ta fram åtgärdsförslag och analysera kunders befintliga system Utgå hemifrån - med tillgång till servicebil och full frihet att planera din dag
Vi söker dig som...
Har tidigare erfarenhet av styr- och reglerteknik inom fastighetsautomation
Har praktisk styrkompetens
Är van vid felsökning, driftsättning och underhåll av automationssystem
Är självgående och ansvarstagande - trivs med frihet under ansvar
Talar och skriver flytande svenska - du är trygg i kunddialoger
Innehar B-körkort
Är tillgänglig för fältarbete i och runt Storgöteborg
Du erbjuds:
En trygg anställning i ett stabilt, välskött bolag med stark kultur En arbetsmiljö där engagemang och samarbete står i centrum Stimulans och utveckling i rollen - med välkända fastighetsägare som kunder Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg med omnejd
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Ebba Strömberg: ebba.stromberg@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är rekryteringsföretaget som hjälper individer att ta nästa steg i sin karriär och företag att attrahera nya medarbetare. Genom uppsökande rekrytering och kvalitativ annonsering har vi hjälpt hundratals kandidater till ett nytt jobb och en mer stimulerande vardag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507) Arbetsplats
Futuria People Kontakt
Ebba Strömberg ebba.stromberg@futuriapeople.se Jobbnummer
9525280