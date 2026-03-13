Styrkeledare
2026-03-13
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten Gotland består av cirka 200 medarbetare med olika befattningar, inklusive brandmän, befäl, räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB), RIB utan beredskap, förebyggande verksamhet, verkstad och administration.
Vår huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan förebygga, begränsa och hantera olyckor, samt att effektivt hantera akuta skadeavhjälpande insatser.
Verksamheten är fördelad på tio brandstationer runt om på ön: en heltidsstation i Visby med dygnet-runt-bemannade brandmän, ledning, administration och förebyggande avdelning med brandingenjörer och brandinspektörer, samt nio stationer bemannade av RIB-personal, varav sex med beredskap och tre utan beredskap. RIB-personalen har beredskap en vecka per månad och rycker ut vid larm, medan räddningsvärn på Fårö, Dalhem och Garda rycker ut vid behov.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som styrkeledare (SL) har du en central roll inom räddningstjänsten och fungerar som arbetsledare för tilldelade medarbetare. I uppdraget ingår att genomföra medarbetar- och lönesamtal, planera och följa upp kompetensutveckling samt ansvara för arbetsmiljöuppgifter inom ditt ansvarsområde genom delegering.
Du bistår din chef i verksamhetsfrågor, ingår i styrkeledargruppen och genomgår adekvat utbildning för uppdraget. Ekonomiskt ansvar och individuella uppdrag kan tilldelas enligt överenskommelse.
När larmet går ansvarar du genom uppgiftsledning för tilldelad grupp före, under och efter insats. Du gör en inledande bedömning av situationen, fördelar uppgifter och säkerställer att insatsen genomförs säkert och effektivt. Vid behov kan du även tjänstgöra som räddningsledare.
Vid insats ansvarar du för att:
- Leda och fördela arbetet på skadeplats
- Säkerställa säkerhet, arbetsmiljö och effektivt genomförande
- Fatta beslut och anpassa arbetet efter läget
- Samverka med insatsledning och andra aktörer
- I det dagliga arbetet fungerar du som arbetsledare och skapar förutsättningar för att gruppen är väl förberedd inför nästa insats.
I vardagen ansvarar du för att:
- Arbetsleda tilldelad grupp
- Hålla medarbetar- och lönesamtal
- Planera och följa upp övning och kompetensutveckling
- Säkerställa att rutiner, fordon och materiel fungerar
- Bidra till beredskap och verksamhetens utveckling
Vem är du?
Vi söker dig som har SMO-, GRIB- eller likvärdig utbildning och är utbildad styrkeledare (RälA, LK1a, LK styrkeledare). Du har erfarenhet av att arbetsleda grupper i olika sammanhang samt av arbete i utryckningsstyrka. Körkortsbehörighet B och C krävs för tjänsten.
Det är meriterande om du har genomgått utbildning i Tillsyn A, är LK2-insatsledare och
Som ledare leder och motiverar du andra, skapar delaktighet och visar personlig mognad, trygghet och självinsikt. Du löser komplexa problem med struktur och analys, samarbetar smidigt, kommunicerar tydligt och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du är målorienterad, självgående och fokuserad på resultat.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
