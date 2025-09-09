Studiovärd för On Air Game Shows Stockholm
2025-09-09
On Air är en kombinerad bar och Game show-studio i Gamla Stan dit grupper kommer för att tävla som om de vore med i ett lekprogram på TV (fast utan TV-kamerorna).
Vi tar emot företagsgrupper och privatsällskap som kommer för att uppleva vår roliga och populära aktivitet. Vi söker nu en person för arbete i bar och studio.
I rollen som studiovärd på On Air är du den första och sista personen våra kunder möter vid en Game show. Det viktigaste i ditt jobb är att ge dem en rolig upplevelse från start till slut, och därför söker vi dig som tycker om att arbeta med människor. Vi som jobbar här tycker verksamheten är väldigt rolig och hoppas därför att du som söker dig hit också ska finna jobbet engagerande. I rollen som studiovärd ingår att välkomna gäster, servera dryck i baren, städa och hålla ordning i lokalerna.
En stor merit för denna roll är erfarenhet av att jobb som servispersonal eller konferensvärd. För att trivas i rollen är det viktigt vara bekväm med att leda större sällskap och att prata framför folk.
Denna tjänst är en behovsanställning. Våra kunder besöker On Air främst på vardagseftermiddagar och tidigare kvällar, samt fredagskvällar och lördagar dagtid. Antalet arbetade timmar per vecka är anpassningsbart men vårt huvudfokus är någon som kan jobba åtminstone 2-3 lördagar i månaden. Lönen är 149,46 kr i timmen.
On Air Game Shows har kollektivavtal med HRF. Ansök gärna om jobbet så snart som möjligt. Vi får många ansökningar och har tyvärr inte möjlighet att svara alla. Vi kontaktar dig om du är rätt kandidat för oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: sebastian@on-air.se Arbetsgivare On Air Game Shows Sweden AB
(org.nr 556790-7893)
Mälartorget 19 (visa karta
)
111 27 STOCKHOLM Kontakt
Platschef
Sebastian Lönn sebastian@on-air.se 08-446 65 61 Jobbnummer
9499786