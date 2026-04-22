Studioledare Arkitektur

2026-04-22
Nu kan vi erbjuda en spännande roll för dig som vill kombinera ledarskap med kreativt projektarbete i ett tvärfackligt företag där samarbete och hållbarhet står i centrum.
Avdelning Arkitektur Nord är en del av Affärsenhet Arkitektur, som består av cirka 125 arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer. På avdelningen är vi 39 medarbetare totalt fördelade på tre grupper - en i Luleå, en i Piteå och en i Umeå. Vi arbetar med allt inom samhällsbyggnad från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar och bygguppföljning.
Utöver det nära samarbetet inom och mellan våra arkitekturavdelningar erbjuder Norconsults breda kompetensbas unika möjligheter till tvärfackligt arbete. Genom samverkan med våra egna konstruktörer, akustiker, landskapsarkitekter, VVS-ingenjörer, trafikplanerare, miljökonsulter och flera andra specialister skapar vi integrerade och hållbara lösningar för framtidens samhälle.
Som studioledare ansvarar du för resursplanering, kompetensutveckling, kundkontakt och personalfrågor inom din studio i Luleå där vi har 13 st medarbetare. Du rapporterar till avdelningschef och kombinerar ledarskapet med rollen som uppdragsledare och teknikansvarig i projekt - där du får möjlighet att driva spännande uppdrag och bidra till utvecklingen av både medarbetare och verksamhet.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och arbetar nära avdelningschef och övriga studioledare med strategiska och operativa frågor som rör hela avdelningen. Rollen innebär även samarbete med våra studioledare på kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket ger dig möjlighet att bidra till och dra nytta av erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling över hela landet. Som studioledare spelar du en viktig roll i företagets utveckling och tillväxt.
Du är en utbildad arkitekt eller byggnadsingenjör som motiveras av att ta ansvar, skapa engagemang och bidra till utveckling, både för människor och verksamhet. Du har ett strukturerat arbetssätt, gott omdöme och förmåga att bygga förtroendefulla relationer med såväl kollegor som kunder.
Du trivs i en roll där samarbete, tydlig kommunikation och helhetsperspektiv är centrala, och där du får vara med och driva kvalitet i projekten samtidigt som du bidrar till affärsutveckling och en positiv kultur. Genom lyhördhet, tydlighet och ett inkluderande förhållningssätt skapar du trygghet och förutsättningar för andra att växa.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att samordna och utveckla medarbetare. En viktig del av rollen är att stötta handläggare och uppdragsledare i din studio, vilket kräver att du är tydlig, engagerad och inspirerande i ditt ledarskap. Du är affärsmässig, social och delar våra värderingar där kreativitet och samarbete är drivkrafter i det dagliga arbetet.
Hos oss får du en nyckelroll i en växande och tvärfacklig organisation med stark lokal närvaro. Vi verkar på en bred och spännande marknad i Norr- och Västerbotten med uppdrag i alla skeden inom samhällsbyggnad - och det kan också förekomma rikstäckande uppdrag, vilket ger dig möjlighet att både fördjupa dig regionalt och samtidigt bredda ditt nätverk och din erfarenhet i projekt över hela landet.
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 6600 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Louise Lundqvist LinkedIn
Till oss söker du med CV samt motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Skeppsbrogatan 5B (visa karta
)
972 38 LULEÅ Arbetsplats
Luleå Kontakt
Louise Lundqvist Louise.Lundqvist@norconsult.com
9870610