Studieadministrativ handläggare
2025-08-19
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Bli vår nästa antagningshandläggare på LTU!
Är du en person som har förmåga att navigera och hålla koll på flera arbetsflöden samtidigt och som trivs med att arbeta mot skarpa deadlines utan att tappa helheten? Då är jobbet som antagningshandläggare inom studieadministrationen på LTU helt rätt utmaning för dig.
Nu går en av våra trotjänare i pension och vi söker därför en värdig ersättare för henne. Vi hoppas att det kan vara Du! Antagningen är en del av den studieadministrativa enheten som tillhör avdelningen Student-, forskar- och utbildningsstöd (en av sju avdelningar inom verksamhetsstödet). Den studieadministrativa enheten består förutom antagningen, av funktionerna Ladok, examen och tillgodoräknande. Enheten består totalt av 13 personer.
Om rollen
Arbetet som antagningshandläggare är mångsidigt och komplext med många olika uppgifter över året. Du kommer att arbeta självständigt och i team med kollegor. Arbetet innebär att granska ansökningar från både svenska och internationella sökande och bedöma deras behörighet för antagning till både kurser och program på förutbildning-, grund- och avancerad nivå. Du tar beslut i individuella bedömningsfrågor, du handlägger överklaganden och anstånd och du följer med i utvecklingen av antagningsarbetet. Du arbetar främst i systemen NyA, Ladok samt i vårt informationshanteringssystem Dynasty. I arbetet ingår kontakter med både nationella och internationella studenter samt samverkan med både interna och externa aktörer.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
Vi söker dig som
• har mycket god vana att arbeta administrativt i digitala system.
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• har god förmåga att förstå komplex information, omvandla den till verksamhet och förstå helheten i hur saker och ting hänger ihop och påverkar varandra.
• har god förmåga att arbeta mot skarpa deadlines, utan att ge avkall på helhet eller detaljer.
• är analytisk och van att ligga steget före och kan ta väl avvägda beslut
• har god förmåga att samverka och skapa relationer
• har god förmåga att jobba såväl i team som självständigt.
Meriterande:
• akademisk examen inom relevant område
• erfarenhet av tidigare antagningsarbete vid universitet eller högskola eller liknande administrativa arbetsuppgifter
• vilja till utveckling samt nyfikenhet på vad till exempel AI kan tillföra i arbetet. Om företaget
Vi är ett professionellt gäng som jobbar hårt och som ser till att ha roligt på jobbet. Vi delar med oss och utbyter kompetens och erfarenheter. Vi arbetar mycket med att bibehålla vår positiva arbetsmiljö och därför ser vi möjligheter före hinder. Vår verksamhet är dynamisk och föränderlig så flexibilitet är ett måste. Vi har ett prestigelöst förhållningssätt där vi hjälper varandra, ser till att vi mår bra och trivs på jobbet. Dessutom erbjuder vi en inspirerande miljö i vårt nyrenoverade aktivitetsbaserade kontor och vi lägger stor vikt vid hälsa och välmående och erbjuder därför flextid, viss möjlighet till distansarbete samt 2 timmars friskvård per vecka när verksamheten tillåter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Omfattning och ort
Tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Tillträde sker enligt överenskommelse, dock tidigast 1 jan 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Information
För ytterligare information vänligen kontakta: Chefen för studieadministrationen, Christina Lannerblad, 0920-49 29 33 eller christina.lannerblad@ltu.se
.
Fackliga företrädare: SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 20 37, diana.chroneer@ltu.se
och OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.se
.Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Välkommen med sin ansökan!
Sista dag att ansöka är 15 september 2025
Referensnummer: 3282-2025 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9464148