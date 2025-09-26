Studie- och yrkesvägledare
Kalmarsunds gymnasieförbund, Ölands utbildningscenter / Yrkesvägledarjobb / Borgholm Visa alla yrkesvägledarjobb i Borgholm
2025-09-26
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmarsunds gymnasieförbund, Ölands utbildningscenter i Borgholm
, Kalmar
eller i hela Sverige
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Ölands utbildningscenter är en av skolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund. Ölands utbildningscenter är en trivsam skola som omfattar flera olika skolverksamheter. Vi erbjuder vuxenutbildning i form av yrkesutbildningar inom bl.a. kök och restaurang, vård och omsorg, barnskötare/elevassistent, kurser på grundskolenivå och gymnasial nivå samt SFI. Sammanlagt har vi 270 elever och 20 personal.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare på Ölands utbildningscenter arbetar du aktivt med vägledning för våra elever på SFI, anpassad vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning och komvux på gymnasial nivå. Arbetet innebär elevkontakter genom vägledningssamtal både enskilt och i grupp. Du informerar om olika utbildningsvägar och yrken samt stöttar eleven i vägledningsprocessen. Som studie- och yrkesvägledare har du ett nära samarbete med rektor, lärare, specialpedagog och administration. Arbetet innefattar samverkan med myndigheter, näringslivet samt andra kommuner och utbildningsanordnare inom vårt primära samverkansområde. Tjänsten omfattar även viss marknadsföring av skolans utbildningar.Kvalifikationer
Som studie-och yrkesvägledare har du kännedom om utbildning inom kommunal vuxenutbildning, kunskap om arbetsmarknaden och dess behov samt goda kunskaper om regelverk och förordningar. Du behöver även ha god administrativ förmåga och kunna uttrycka dig tydligt i både tal och skrift samt en god kommunikativ förmåga.
Du har en studie- och yrkesvägledarexamen och gärna erfarenhet av vuxenutbildningen.
Som person har du lätt för att samarbeta, är lyhörd för elevernas behov och önskemål, ser möjligheter i svårigheter, är flexibel och kan arbeta både enskilt och tillsammans med andra professioner.
* Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
* Studie- och yrkesvägledarexamen bifogas.
* Om du är under utbildning till SYV, vänligen bifoga intyg på avklarade poäng.
ÖVRIGT
* Vi söker ett vikariat gärna med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande.
* Vikariatet sträcker sig till årsskiftet, med eventuellt möjlighet till förlängning.
* Behovet kan variera mellan 40-80 % under perioden.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser eller rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275348 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalmarsunds Gymnasieförbund Arbetsplats
Kalmarsunds gymnasieförbund, Ölands utbildningscenter Kontakt
Rektor
John-Rune Lindström john-rune.lindstrom@ksgyf.se 0103527659 Jobbnummer
9528159