Studentmedarbetare socionom
2025-10-17
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Vill du lära känna vår organisation och hur det är att arbeta som socionom?Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Du kommer att få delta i arbetet på utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta som finns inom individ- och familjeomsorgen på förvaltningen. Här arbetar vi med myndighetsutövning enligt SoL och LSS.
Som studentmedarbetare får du inblick i socialtjänstens arbete och stöttar handläggarna med utredningar, dokumentation och möten. Du får värdefull erfarenhet av att omsätta dina studier i praktiken och bidra till en verksamhet som gör skillnad i människors vardag.
Du tilldelas en egen handledare som kommer att stötta dig i introduktionen och i ditt vidare arbete.
Tjänsten som studentmedarbetare ingår i det regionala samarbetsavtalet i Östergötland som skapats för att satsa på studentmedarbetarskap och underlätta i övergången mellan studier och arbete. Detta innebär även att du kommer att delta i regionala nätverksträffar med andra studentmedarbetare.Kvalifikationer
För att arbeta som studentmedarbetare socionom har du påbörjat eller går ditt sista utbildningsår inom socionomprogrammet på Linköpings universitet.
Som person ser vi att du har förmågan att arbeta med andra människor genom att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Du har god initiativförmåga och kan både självständigt och tillsammans med andra fatta snabba och tydliga beslut.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt är van att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy, samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Vi erbjuder dig ett intressant arbete där du får möjlighet att lära känna vår organisation och hur det är att arbeta som socionom.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
