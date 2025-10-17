Studenter sökes för kvällspass till DHLs terminal i Västberga!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Trivs du med fysiskt arbete och gillar att arbeta strukturerat? Vill du ha ett flexibelt extrajobb i en spännande logistikmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
I din roll som terminalarbetare ansvarar du för lastning, lossning och sortering av paket/pallgods samt att processa paket vid Cargoscans. Du ska säkerställa att det dagliga arbetet alltid utförs enligt för DHL Express gällande instruktioner och processer, du behöver därför ha en väl utvecklad koordinationsförmåga, förståelse för instruktioner och processer. Tunga lyft förekommer i arbetet.
Arbetstiderna för denna tjänst är kvällstid vardagar och vi förväntar oss att du kan jobba 2-3 pass i veckan.
Passen är förlagda mellan 16:30-20:30 på vardagar.
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha en bra känsla för service och har en god samarbetsförmåga. Du motiveras av att verka i en föränderlig miljö och har förmågan att anpassa dig till förändrade prioriteringar och situationer. Du bör vidare vara lösningsorienterad, ha en god koordinationsförmåga och trivas med att arbeta mot uppsatta deadlines och mål.
Krav för tjänsten:
• Är studerande eller har en annan sysselsättning på minst 50% och kan uppvisa intyg på detta.
• Anmärkningsfritt belastningsregister
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• En positiv attityd och en förmåga att hantera stress
• Inga skador eller hinder för att jobba fysiskt
• Flexibelt schema - möjlighet att arbeta 2-3 pass per vecka
Meriterande med truckkort och en vana av att köra motviktstruck.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt arbetstempo. Denna terminal är ett säkerhetsklassat område och därav krävs en omfattande bakgrundskontroll. Som ansökande behöver du kunna styrka dina sysselsättningar de senaste 5 åren. Anställningen kommer vara en konsultanställning, vilket innebär att du är anställd av Student Consulting men jobbar ute hos vår kund.
Tjänsten kommer att tillsättas så fort vi hittar rätt kandidat, sök idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg sthlm.kundtjanst.butik@studentconsulting.com Jobbnummer
9563268