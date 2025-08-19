Studenter med truckkort sökes i Helsingborg!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Helsingborg
2025-08-19
Är du intresserad av att jobba i högt tempo på en välkänd terminal i Helsingborg? Är du studerande med truckkort och vill jobba extra? Då är detta jobbet för dig!
Vår terminalverksamhet präglas av högt tempo, noggrannhet och säker hantering. Du kommer att jobba i ett härligt och samarbetsinriktat team!
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande inom lager och terminal, med fokus på:
• Orderplock och packning
• Truckkörning (främst skjutstativ)
• Hantering av farligt gods
Arbetet sker i ett högt tempo och kräver god fysisk form, det förekommer tyngre lyft och mycket rörelse under arbetspassen.
Vi har tillgänglighetskrav på minst två vardagar i veckan. Arbetstider är måndag till fredag, 07:00-16:00.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli anställd som ambulerande konsult via oss.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, har god samarbetsförmåga, och är uthållig i ett fysiskt krävande arbete.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
• Student i minst 2 år eller annan sysselsättning på minst 80 %.
• Truckkort A1-A4
• Körkort och tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska
• Meriterande med erfarenhet av lagerarbete eller truckkörning.
• Meriterande med ADR 1.3
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
