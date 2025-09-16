StudentConsulting Växjö söker Personaladministratör
Är du student och nyfiken på rekrytering- och bemanningsbranschen? Söker du ett långsiktigt extrajobb? Då finns nu en spännande möjlighet för dig!
Teamet på StudentConsulting Växjö arbetar varje dag med att hjälpa företag runt om i regionen med rekrytering och bemanning. Detta gör att den ena dagen sällan är den andra lik. Vi arbetar med stora och mindre företag där vi levererar juniora- och seniora tjänster inom både tjänstemanna- och arbetarsektorn.
I rollen som personaladministratör kommer du att lära dig hela rekryteringsprocessen samt vara en del av leveransteamet med arbetsuppgifter såsom:
• Annonsutformning
• Urval/matchning
• Telefonintervjuer & Djupintervjuer
• Referenstagning
• Marknadsföring
• Kandidatsök, Instant match, search och headhunting.
• Schemaläggning
• Avropshantering
• Konsultvård
Arbetstiderna är främst förlagda på kontorstid vardagar men det kan även bli aktuellt att bli en del av vår centrala jour vilket innebär att du har jour 17.00-08.00. Uppgifterna i jouren är bland annat att ta emot beställningar och frånvaroanmälningar.
Vårt behov av dig som personaladministratör kan variera från vecka till vecka och du behöver därför vara flexibel. Vi ser att du bör ha möjlighet att arbeta minst 2 vardagar i veckan under terminstid och upp till heltid under sommaren.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har minst 1 år kvar av dina studier på Universitet/Högskola, gärna inom områden som PA, Ekonomi, Service Management eller likvärdigt. För oss är det viktigt att du som söker är så långsiktig som möjligt och det kommer därav vara meriterande om du är i början av din studietid.
Vi tror att du har ett stort intresse för människor och du ser en framtid inom bemanningsbranschen.
Du som söker bör ha en positiv inställning och god social kompetens. Du är trygg och självgående, och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är snabb och effektiv med en vana av att arbeta administrativt. Då vi arbetar med kvalité i alla delar av vårt arbete är det också viktigt att du är duktig på att kombinera struktur med effektivitet. Du är driven och vill uppnå goda resultat i det du tar dig för. Du en lagspelare som utstrålar energi!
Vi jobbar tätt i team vilket lägger stor vikt på att du är duktig på att kommunicera och återkoppla.
Vill du arbeta i ett ständigt utvecklande bolag, i en tjänst som kommer att ge dig mycket utveckling, vara spännande, utmanande - och väldigt roligt? Då kan du vara personen vi söker!
Urval kommer ske löpande - Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
