Studentamanuenser till universitetsbibliotekets fysiska support
2026-04-20
Vill du vara delaktig i att driva det fysiska användarstödet till studenter och forskare på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB)?
Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen i Sverige och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Universitetsbiblioteket (KIB) har en central roll i att förse universitetets lärare, forskare och studenter med relevant vetenskaplig information, att verka för stärkt informationskompetens och att möjliggöra möten över ämnesmässiga och organisatoriska gränser.
Vi vill göra det möjligt för dig som är student och just har påbörjat dina studier i biblioteks- och informationsvetenskap att få god erfarenhet av att arbeta på ett universitetsbibliotek. Motiveras du av mötet och interaktionen med användarna? Välkommen att söka denna tjänst!Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Tjänstgöring i den fysiska supporten, dvs att möta användarna och stödja dem när de behöver hjälp, tex med lån och frågor kring bibliotekets service.
Bokuppsättning och hyllstädning
Samarbeta med den digitala supporten kring ärenden som kräver att användaren får hjälp på plats
Andra förekommande arbetsuppgifter på ett universitetsbibliotek, främst cirkulationsarbete och övrig hantering av de fysiska samlingarna (tex märkning av böcker)
Du kommer att få löpande utbildning kring arbetet i den fysiska supporten. Handledning kommer att ske av erfarna, kunniga och stöttande kollegor som också introducerar dig i arbetet.Kvalifikationer
Du är antagen till utbildning på grundnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap, gärna i början av studierna. Du har en nyfiken inställning till IT och har lätt för att lära dig nya system. Du behöver kunna kombinera dina studier med att jobba dagtid en fast dag i veckan.
Det är meriterande om du även uppfyller ett eller flera av följande kriterier:
Erfarenhet av kundtjänst/serviceyrke
Erfarenhet av arbete på bibliotek, gärna som amanuens på universitetsbibliotek
Erfarenhet av Microsoft 365
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Du är intresserad av att arbeta med människor i en servicesituation. För att trivas med jobbet behöver du vara utåtriktad och flexibel samt ha god samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 202100-2973), https://ki.se/om-ki/jobba-pa-ki
171 77 STOCKHOLM
