Student till uppdrag inom upphandling

Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en studentmedarbetare som ska hjälpa oss att ta fram underlag för kommande upphandlingar. Arbetsuppgifterna innefattar att genomföra marknadsundersökningar och omvärldsbevakning, undersöka hur andra avdelningar i förvaltningen arbetar med upphandlingsunderlag samt utreda vilka möjligheter till omvärldsbevakning som finns i kommunens befintliga system. Målsättningen med uppdraget är att utvärdera och föreslå hur avdelningen kommunteknik framöver kan arbeta mer strategiskt med att ta fram upphandlingsunderlag.
Studenten har ett eget ägarskap i uppdraget och förväntas vara självgående och självständigt driva arbetet framåt, med stöd från handledare.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Du studerar offentlig förvaltning/organisation, ekonomi, gärna med inriktning på företagsekonomi, upphandling/inköp, miljövetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Har du erfarenhet av offentlig förvaltning är det meriterande.
Som person är du självgående, strukturerad och har en god analytisk förmåga. Vi ser gärna att du har ett intresse för hållbar utveckling och inköp samt förståelse för offentlig sektor. Då uppdraget är tidsbegränsat och sker vid sidan av studierna behöver du ha förmågan att självständigt planera ditt arbete. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Om arbetsplatsen
Kommunteknik arbetar för en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll, skötsel, beredskap och teknisk service inom gator, parker och fastigheter. Vi är idag cirka 690 anställda på Kommunteknik och omsätter cirka 1 miljard.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 120 timmar under 14 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Tillträde: Mars
Antal platser: 1Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett deltidsjobb.
Malmö kommun (org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
