Student till administrativt arbete sökes!
2026-01-21
Vi söker en student för en tidsbegränsad administrativ insats på några veckor med fokus på diarieföring och dokumentation. Låter det intressant? Ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Denna roll innebär att hantera, strukturera och underhålla organisationens arkiv, både digitala och fysiska. Jobbet kan även innebära att ta fram och strukturera relevanta policys.
Detta uppdrag kommer pågå några timmar i veckan i cirka 2-3 veckor, med möjlighet till fler veckor om arbetet kräver det.
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du anställs av Academic Work, men jobbar på plats hos kund.
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande i dagsläget
• Har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• Har god administrativ förmåga
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann
• Ordningsam
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
Ersättning

Enligt avtal
