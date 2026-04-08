Student Assistant
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Barnskötarjobb / Halmstad
2026-04-08
Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Halmstad
ArbetsplatsenInternationella Engelska Skolan Halmstad slog upp sina dörrar 2012 och har sedan dess varit en plats där kunskap, respekt och möjligheter står i centrum. På Internationella Engelska Skolan i Halmstad gör vi skillnad i våra elevers liv. Idag består skolan av cirka 585 elever i årskurs 4-9 och cirka 55 medarbetare som arbetar nära varandra och bidrar till ett utvecklande lärmiljö.
Internationella Engelska Skolan Halmstad söker nu en trygg och engagerad elevassistent som brinner för elevernas bästa och vill vara med och skapa en trygg och utvecklande lärmiljö.
Arbetsuppgifter:
Som elevassistent arbetar du med att ge stöd till en eller flera elever i åk 6-9 både lärande och social utveckling. Du finns med under lektioner, raster och andra aktiviteter under skoldagen - och vid behov även på fritids.
Du är en viktig vuxen som bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och positiv miljö för eleverna. Du samarbetar nära med lärare, övrig personal och elevhälsa.
För att trivas hos oss bör du dela vår övertygelse om vikten av tydliga värderingar, kollegialt lärande och gemensamma rutiner och förhållningssätt.
Tjänsten är en visstidsanställning på 100%.
Om dig:
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
• Har erfarenhet av att arbeta med personer med olika funktionsvariationer
• Är trygg, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
• Är engagerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta
• Har god kommunikationsförmåga och kan bemöta elever med respekt och tydlighet
• Är intresserad av att arbeta i en pedagogisk miljö
• Behärskar både svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande utbildningar:
• Kurser inom NPF, bemötande, konflikthantering eller kommunikation
• Utbildning inom pedagogik eller socialt arbete
Personliga kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och har ett genuint engagemang för att stötta barn och unga i deras utveckling. Du bygger förtroendefulla relationer och möter elever med värme, respekt och tydliga ramar.
Du är flexibel, lösningsfokuserad och anpassar ditt stöd utifrån individuella behov. Du är en stabil, ansvarstagande vuxen som trivs med att samarbeta i team och ser din roll som en viktig del av skolans lärmiljö.Varmt välkommen med din ansökan!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://halmstad.engelska.se
Kastanjeallén 3
)
302 32 HALMSTAD Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Halmstad Kontakt
Endy Abboud recruitment.halmstad@engelska.se
9843417