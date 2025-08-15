Strategisk miljösamordnare
Region Jönköpings län / Hälsoskyddsjobb / Jönköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Jönköping
2025-08-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Område miljö, beredskap och säkerhet
Är du en drivande miljösamordnare med erfarenhet av miljöledningssystem och ett öga för ständiga förbättringar? Har du förmågan att inspirera, stötta och driva förbättringsarbete samtidigt som du hjälper verksamheter att omsätta mål till konkreta handlingar? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Rollen som strategisk miljösamordnare - med fokus på miljöledningssystem och ständig förbättring
Region Jönköpings län bedriver ett omfattande och systematiskt hållbarhetsarbete och är certifierade enligt ISO 14001. Vårt mål är att ständigt förbättra vårt miljöarbete och skapa långsiktigt hållbara lösningar. Nu söker vi en miljösamordnare som vill vara med och utveckla vårt miljöledningssystem och vara ett aktivt stöd för våra verksamheter. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
I rollen som miljösamordnare med fokus på miljöledningssystem och ständig förbättring kommer du att arbeta med strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete inom Region Jönköpings län. Exempel på arbetsuppgifter:
• Utveckla Region Jönköpings läns miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001.
• Samordna och leda interna och externa revisioner samt förbereda verksamheten inför externa certifieringsrevisioner. Du kommer även att genomföra interna revisioner.
• Utveckla och samordna arbetet med ständiga förbättringar och avvikelsehantering inom miljöområdet.
• Stödja och utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet inom utvalda verksamhetsområden.
• Leda olika utvecklingsprojekt.
• Genomföra utbildningar för våra verksamheter.
Du ingår i område miljö, beredskap och säkerhet och rapporterar till enhetschef miljö. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga verksamheter i regionen. Resor i hela länet ingår i tjänsten varför B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande till dig
En tillsvidareanställning med varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Du blir en del av ett energifyllt team som präglas av arbetsglädje och som skapar mervärde för våra kunder inom Region Jönköpings län. Vi är tio medarbetare som arbetar med regionövergripande miljö- och hållbarhetsfrågor och systematisk brandskyddsarbete.
Inom Region Jönköpings län har vi ett brett utbud av förmåner som bidrar till en attraktiv arbetsmiljö. Läs mer om våra förmåner här (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).Publiceringsdatum2025-08-15Profil
Du har en högskoleutbildning inom miljö/hållbar utveckling samt flera års erfarenhet av strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete. Erfarenhet av att arbeta praktiskt med miljöledningssystem, särskilt enligt ISO 14001, är starkt meriterande.
Du trivs med att arbeta både strategiskt och operativt. Du är kommunikativ, har lätt att bygga relationer och kan anpassa ditt stöd utifrån verksamheternas olika förutsättningar. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en god förmåga att planera, organisera och prioritera.
Din blivande arbetsplats
Område miljö, beredskap och säkerhet är ca 35 medarbetare som tillsammans representerar en bred kompetens inom miljö, beredskap, säkerhet och bevakning. Vi är organiserade i tre enheter: Miljöenheten, Beredskap och säkerhet samt Bevakning.
Område miljö, beredskap och säkerhet är en del av verksamhetsområdet verksamhetsstöd och service.
Läs (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/)
om hur Verksamhetsstöd och service hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med mera. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/)
För att du ska trivas hos oss
För att trivas hos oss gillar du att arbeta strategiskt, samarbeta och bidra till utveckling av vår verksamhet. Du är social, positiv och har en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Så här gör du om du är intresserad
För mer information, kontakta enhetschef miljö, Veronika Johansson, tfn 010-242 10 39. Sista ansökningsdag är 2025-09-21. Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Välkommen med din ansökan.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "S872/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9459951