Strategisk inköpare inom IT
JM AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-09-08
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. JM arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. JM omsätter ca 14 miljarder kronor och har ca 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.
Vill du ta en nyckelroll i att driva affären framåt och bidra till en modern inköpsorganisation? Som Strategisk Inköpare inom IT får du en central roll där du säkerställer JM:s IT-inköp. Här får du möjlighet att kombinera strategiskt tänkande med operativt ansvar och vara med på en spännande digitaliseringsresa tillsammans med engagerade kollegor i en central kategoristyrd inköpsfunktion.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som Strategisk Inköpare med inriktning mot IT kommer du att tillhöra den centrala inköpsavdelningen - en av sex stabsfunktioner. Avdelningens syfte är att skapa långsiktigt värde för JM genom kategoristrategier som säkerställer lägsta totalkostnad över tid och hållbara leverantörskedjor.
Du kommer att arbeta nära IT-avdelningen samt vara ett stöd till övriga verksamheten vad gäller IT-relaterade inköpsfrågor. Rollen innebär ansvar för att driva upphandlingar, förhandla avtal och utveckla effektiva inköpsprocesser som skapar långsiktigt värde för JM.
Arbetet omfattar bland annat att:
• Driva upphandlingar och avtalsförnyelser av IT-system och tjänster
• Förhandla och teckna avtal med leverantörer
• Utveckla & förbättra IT-inköpsprocesser
• Identifiera och realisera kostnadsbesparingar
• Genomföra avtalsanalyser och säkerställa avtalsefterlevnad
• Vara stöd för IT-avdelning, verksamheten och övriga inköpare
• Ansvara för leverantörs- och kategoristrategier samt upphandlingar inom övriga tilldelade kategorier
Tjänsten är placerad på JM:s huvudkontor och du rapporterar till Kategorigruppchef för indirekta inköp.
Är det här du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har 3-5 års erfarenhet av strategiskt inköpsarbete, gärna med fokus på kategoristyrning. Erfarenhet av IT-inköp är meriterande, men inget krav - det viktigaste är att du har ett genuint intresse och en vilja att utveckla din kompetens inom området. Du har en relevant eftergymnasial utbildning och goda kunskaper inom inköp och avtal.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Rollen passar dig som trivs med struktur och ordning, och som motiveras av att driva förbättringar och utveckling. Du har ett affärsmässigt, konsultativt förhållningssätt. Vidare har du god kommunikativ förmåga och kan samarbeta väl i team samtidigt som du arbetar självständigt när det krävs. Flexibilitet och en öppenhet för nya utmaningar är också viktiga egenskaper för att lyckas i rollen.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar JM AB med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på länken: Strategisk inköpare IT till JM, Stockholm
Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Carolina Eskengren på 08-120 50 427. Urvalet av ansökningar sker löpande. Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
