Strategisk inköpare
OnepartnerGroup Borås AB / Inköpar- och marknadsjobb / Alingsås
2026-06-01
Iver växer och söker nu en strategisk inköpare som vill ta nästa steg i sin utveckling. Du är inte ny i rollen längre, nu vill du använda din erfarenhet i en roll med större ansvar och påverkan. Har du några års erfarenhet och är trygg i att driva leverantörs förhandlingar och inköpsprocesser? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Vilka är Iver?
Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 300 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Om rollen
Detta är ett vikariat på 12 månader en möjlighet att kliva in i en affärsnära roll där du blir en del av inköpsteamet och utgår från Ivers konto i Alingsås. Här får du mandat, tempo och påverkan i en roll där du förväntas ta ansvar och göra skillnad från dag ett. Som strategisk inköpare har du ett helhetsansvar för dina kategorier inom indirekt inköp.
I rollen kommer du att:
Driva kategoristrategier, upphandlingar och leverantörsförhandlingar
Utveckla och följa upp leverantörssamarbeten över tid
Arbeta aktivt med kostnadsoptimering och affärsförbättring
Samarbeta nära verksamheten och stötta i inköpsrelaterade beslut
Driva tvärfunktionella initiativ inom din kategori
Säkerställa att inköp sker i enlighet med riktlinjer och avtal
Med ett tydligt affärsfokus ser du till att rätt leverantörer, rätt villkor och rätt kvalitet finns på plats i varje affär.
Utvecklingsmöjligheter
Du kliver in i en organisation i utveckling, där du får en viktig roll i inköpsarbetet och möjlighet att påverka på riktigt. Här präglas kulturen av samarbete, kunskapsdelning och ett prestigelöst arbetssätt, med ett tydligt fokus på att utvecklas tillsammans.
Hos Iver ges du utrymme att ta ansvar, driva ditt arbete framåt och bidra med nya perspektiv. Samtidigt blir du en del av ett bolag som uppmuntrar initiativ, förbättringar och ett kontinuerligt lärande.
"The Iver way" handlar om att finnas där för varandra, i vardagen och när det verkligen gäller. Det är en kultur som märks, både i samarbetet internt och i relationen till kunder.
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet av strategiskt inköp och är trygg i att självständigt driva inköpsprocesser och leverantörsförhandlingar. Du tar ägarskap för dina områden och trivs i en roll där du får kombinera struktur, affärsmässighet och fortsatt utveckling. Du arbetar metodiskt med uppföljning, förbättring och kostnadsoptimering, och har en ambition att utvecklas vidare inom affärsdrivande inköp och kategoristyrning.
Som person är du prestigelös, lösningsorienterad och kommunikativ, med ett tydligt affärstänk och förmågan att både se detaljer och behålla ett helhetsperspektiv. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, samt goda kunskaper i Excel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av indirekt inköp och kategoristyrning, relevant utbildning inom inköp eller motsvarande, samt en god förståelse för avtalsrätt och juridiska aspekter inom inköpsområdet.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Maria Rosell eller Mirnessa Omerika. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658)
441 32 ALINGSÅS Arbetsplats
Iver Sverige AB Kontakt
Verksamhetschef
Mirnessa Omerika mirnessa.omerika@onepartnergroup.se +46734255109 Jobbnummer
9938595