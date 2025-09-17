Strategisk inköpare
2025-09-17
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Strategisk inköpare för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden I rollen som strategisk inköpare ansvarar du för delar av vår leverantörsbas och blir en nyckelperson i att utveckla långsiktiga affärsrelationer. Du arbetar både strategiskt och kommersiellt, med ansvar för att välja, hantera och utveckla leverantörer. Du förhandlar avtal och prislistor och stöttar samtidigt det taktiska och operativa inköpet. Exempel på arbetsuppgifter:
• Skapa och driva inköpsstrategier för commodities eller unika leverantörer i din bas
• Samarbeta med våra globala inköpsteam och bidra till/implementera globala strategier
• Förhandla kontrakt och större inköpsorder
• Hantera eskaleringar och utmaningar i samarbete med våra taktiska/operativa inköpare
• Driva tvärfunktionella utvecklingsprojekt för att effektivisera köpområdet och våra processer
Din profil För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Universitetsutbildning inom teknik eller ekonomi, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Analytisk förmåga och vana att arbeta med data (t.ex. i Excel)
• God affärsmässighet och förmåga att se helheten
• Förmåga att samarbeta över funktionsgränser och inom inköpsfunktioner
• Ett resultatorienterat arbetssätt med hög servicenivå och driv
• Goda språkkunskaper i engelska
Meriterande är erfarenhet från inköp eller annat kommersiellt arbete samt tekniskt intresse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
