Strategisk inköpare
Försvarsmakten / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-11
Strategisk inköpare
Är du intresserad av att arbeta som strategisk inköpare i en stor och välutvecklad inköpsorganisation och samtidigt vara med och bidra till att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer?
Om enheten:
Försvarsmaktens Inköpsenhet söker nu en strategisk inköpare för att stärka teamet med. Försvarsmaktens inköpsenhet är placerad inom FMLOG (Försvarsmaktens logistikförband) och ansvarar för Försvarsmaktens upphandlingar och inköp i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning. Det arbetet vi genomför är avgörande för Försvarsmaktens försörjning samt strategiska och operativa förmåga. Vi arbetar enligt en fastställd kategoristyrd metodik och arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling.
Inköpsenheten består av sju avdelningar geografiskt spridda i Sverige. Vi söker nu en strategisk inköpare till vår avdelning IT-varor och tjänster. Vi är prestigelösa, hjälpsamma och värdesätter ömsesidigt förtroende. Vårt dagliga arbete präglas av kontinuerlig kompetensutveckling samtidigt som vi ser vikten av välmående och balans - därför tillämpar vi flexibel arbetstid och har möjlighet till träning tre timmar i veckan på arbetstid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
I din roll som strategisk inköpare kommer du bland annat:
• Självständigt planera och genomföra upphandlingar av varierande komplexitet.
• Ta fram och utveckla kommersiella strategier, genomföra behovsanalyser och marknadsundersökningar inför upphandling samt utveckla upphandlingsdokument, utföra anbudsutvärderingar och leda leverantörsförhandlingar.
• Genomföra löpande avtalsförvaltning mot dina avtal och leverantörer.
• Ansvara för att upprätthålla starka affärsrelationer till våra leverantörer och säkra kontinuerlig förvaltning och uppföljning av dina avtal.
• Bygga och vidmakthålla starka relationer med våra beställare/kunder.
• Delta i olika inköpsrelaterade projekt.
För att lyckas i denna position behöver du ha:
• Akademisk examen inom juridik, ekonomi, logistik, inköp eller relaterat område, eller en yrkesutbildning med kommersiell inriktning och relevant arbetslivserfarenhet.
• Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Gedigna kunskaper i MS Office, inklusive Powerpoint, Excel och Word.Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter en person som är noggrann, analytisk, lösningsfokuserad samt har förmågan att sammanföra människor och bygga starka relationer till dina kunder och intressenter. Vi söker en person som är professionell, självgående samt har en förmåga att överblicka behov och se helheten för att tillgodose Försvarsmaktens inköpsbehov. Det är viktigt att du kan ta egna initiativ, får saker att hända, och att du är en lagspelare som värdesätter laget före jaget.
Meriterande:
• Erfarenhet av kategoristyrt inköp.
• Erfarenhet av LOU och LUFS
• Erfarenhet av upphandling inom IT-området
• Kunskap om mjukvara och licensmodeller
• Avtalsrätt eller förvaltningsrätt.
• Arbete i stora komplexa organisationer.
• Arbeta i organisationer under förändring. Övrig information
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Befattningen är placerad i Arboga och arbete sker på plats.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Magnus Svenman, Avdelningschef IT-varor och tjänster, telefon: 070-148 94 91
Fackliga representanter nås via växeln: 0505 - 45 10 00
SACO Madeleine Bagge
OFR/S Helena Strid
SEKO Eva Britt Steen
OFR/O Stefan Joon
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-31. Du ansöker via Försvarsmaktens hemsida. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
