Strateg inköp och försörjning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en strateg inköp och försörjning till stadsmiljöförvaltningen. Som strateg utvecklar du förvaltningens långsiktiga försörjnings- och inköpsstrategiska arbete och bidrar till Göteborgs stads fortsatta utveckling tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Du arbetar nära verksamheten, ledningsgrupper, samverkansparter och kollegor inom enheten juridik och upphandling.
Du kommer bland annat arbeta med att:
- Ta fram förvaltningens långsiktiga försörjnings- och inköpsstrategi
- Utveckla metodik för försörjnings- och inköpsstrategi.
- Driva verksamhetsutveckling inom inköp och upphandling.
- Utforma nyckeltal och analysunderlag som stödjer förvaltningens strategiska styrning och stadens övergripande hållbarhetsmål.
- Genomföra utredningar kopplade till inköp och försörjning.
- Utveckla kategoristyrning.
Du tillhör avdelningen Utveckling och styrning och enheten Juridik och upphandling, tillsammans med upphandlingsledare, inköpsamordnare, avtalscontroller och jurister. Enheten ansvarar för att leda, samordna och utveckla det förvaltningsgemensamma arbetet inom juridik, upphandling och avtal.
Vi omvärldsbevakar inom våra ansvarsområden och har ett övergripande ansvar för att samordna och inspirera till utveckling av förvaltningens inköpsverksamhet och kvaliteten på våra leveranser. Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, driven, affärsmässig och har hög integritet.
Du har:
- Akademisk examen med inriktning juridik, ekonomi, logistik eller motsvarande.
- Flerårig erfarenhet av strategiskt och taktiskt inköpsarbete i offentlig sektor med god förståelse för lagstyrd upphandling och offentlig sektors systematik och styrmodeller.
- Flerårig dokumenterad erfarenhet av att arbeta med verksamhets- och organisationsutveckling, förändringsledning eller verksamhetsstyrning inom inköp/upphandling.
- Erfarenhet av kategoristyrning.
Mycket av arbetet sker i nära samarbete med verksamheten, samverkansparter samt leverantörskontakter. Det är därför viktigt att du är relationsskapande, har god samarbetsförmåga och är kommunikativ. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026 - tills dess sitter vi på Postgatan 10.
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg. Ersättning
