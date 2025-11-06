Strateg
Vill du ha en roll där du uppmuntras att hitta nya lösningar för att göra vardagen enklare för örebroarna? Lockas du av spännande dialoger både inom och utanför organisationen? Då kan denna nyinrättade tjänst som Strateg till Gata och Trafik på Teknik och serviceförvaltningen vara något för dig. Som strateg inom Gata och Trafik har du en nyckelroll i att utveckla och samordna det långsiktiga arbetet med kommunens infrastruktur. Uppdraget omfattar ansvar för säkra och hållbara gator, broar och dammar samt tillfredsställande belysning i Örebro kommun. Du arbetar med att skapa en helhetsbild över enhetens arbete och bidrar aktivt till Örebro kommuns vision om att vara Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Tjänsten innebär ett nära samarbete med enhetschef, ingenjörer, andra strategiska funktioner och externa parter, där du driver förändring och utveckling på både operativ och strategisk nivå. På enheten arbetar drygt 52 personer, varav 25 inom gruppen parkering, 15 st i gruppen myndighet och trafik och 12 st direkt underställda enhetschefen.
Ansvarsområden
Ansvarsområden.
Utveckla och implementera långsiktiga strategier för Gata och Trafiks verksamhet
Leda och delta i projekt, samordningsmöten och utvecklingsinsatser inom och mellan enheter
Arbeta med verksamhetsutveckling, förändringsledning och processförbättring
Samordna årsbeställning av drift och följa upp gentemot driftenheten Bygg och Drift
Driva budgetrelaterade frågor, investeringsplanering och driftskompensation
Hantera inkomna ärenden, remisser och synpunkter från medborgare
Delta i detaljplanegranskningar, lantmäteriförrättningar och beredningsprocesser
Samordna och omvärldsbevaka avgifter, taxor och lagstiftningsförändringar
Ge strategiskt stöd till chefer och kollegor inom ditt sakområde
Säkerställa att lagar, riktlinjer och policys följs inom området (exempelvis PBL, väghållningens juridik, Trafikförordningen)
Du deltar i förvaltningsövergripande utredningar och i viss mån interna utredningar inom specifika områden exempelvis enskilt väghållarskapKvalifikationer
Vi söker dig som har ett helhetsperspektiv, är strukturerad och drivande. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och samverka med olika aktörer - både internt och externt. Du har en god kommunikativ förmåga, är kvalitetsmedveten och arbetar lösningsorienterat. Du trivs med att ta ansvar, driva dina ärenden självständigt och skapa resultat tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Högskoleutbildning om minst 180 hp inom relevant område, t.ex. samhällsplanering, väg- och vatten, civil- eller byggnadsingenjör
Flera års erfarenhet av strategiskt arbete och utvecklingsarbete inom kommunal verksamhet, gärna inom park, gata eller liknande tekniskt område
God kunskap inom gällande lagstiftning ex. PBL och väghållningens juridik, Trafikförordningen
Grundläggande kunskap gällande gaturummets utformning inom områden så som konstruktion, gata, dagvatten, vattenområden, byggnationer eller liknande
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av relevanta verksamhetssystem så som W3D3, Office365, Kartsystem, Raindance m.m.
Entreprenadjuridik
Kunskap inom LOUOm företaget
Örebro kommun
Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare, varje dag! Din arbetsplats blir i moderna kontorslokaler i Citypassagen nära centralstationen. Vi arbetar aktivitetsbaserat med goda möjligheter till distansarbete Ersättning
