Stråklärare till kulturskolan
Örnsköldsviks kommun / Pedagogjobb / Örnsköldsvik Visa alla pedagogjobb i Örnsköldsvik
2025-11-06
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Kulturskolan söker en instrumentallärare med kompetens att undervisa i violin och viola, ensemble och orkester samt gruppundervisning i Örnsköldsviks El Sistema-verksamhet.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
I arbetet som stråklärare i Kulturskolan kommer du att undervisa i violin, viola och orkester för åldrarna 8-19 år. Tjänsten är ambulerande och undervisningen sker främst under dag- och eftermiddagstid i olika skolenheter, undervisning under eftermiddag/kväll i Kulturskolans lokaler förekommer också.
I din roll som stråklärare samarbetar du med övriga kulturskolelärare för att gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. I dina arbetsuppgifter ingår också att genomföra konserter med ensembler, orkestrar och enskilda elever samt arbeta i olika skolgemensamma projekt.
I kulturskolan finns goda möjligheter till samverkan mellan verksamhetens olika ensembler och orkestrar samt andra kulturella uttryck. Kulturskolan har också ett utvecklat samarbete med kommunens kulturföreningar där Örnsköldsviks Musiksällskap, Örnsköldsviks Musikkår och Örnsköldsviks Big Band utgör hörnstenar. Kulturskolan följer elever upp till och med gymnasieålder och kulturskolans stråk- och blåslärare undervisar regelbundet elever på Estetiska programmet. Möjlighet finns att fylla upp tjänsten med undervisning i annat ämne.Kvalifikationer
Vi ser helst att du har adekvat pedagogisk utbildning (lärarlegitimation är meriterande) eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer tillräcklig för tjänsten. Vi söker främst dig med specialisering mot violin och/eller viola.
Du är en tydlig ledare med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer. Vi ser gärna att du har vana av att leda grupprocesser samt att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov. Vi söker dig som gillar att utmanas och tänka nytt, som ser olikheter och mångfald som en grund för lärande och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort med behörighet B är meriterande.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/508". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Rasmus Grip, kulturskolechef 073-0391059 Jobbnummer
9591504