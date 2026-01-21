Stödpedagog Visby
2026-01-21
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Inom omsorgen arbetar vi för att skapa trygghet, delaktighet och självständighet för personer med olika funktionsnedsättningar.
Vi stöttar våra brukare i vardagen och utgår alltid från individens behov och förutsättningar.
Vi möter vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt olika intellektuella och fysiska funktionsnivåer. Arbetet sker enligt LSS och SoL i en hemliknande miljö där målet är en trygg och meningsfull vardag.
Nu söker vi en engagerad stödpedagog till vår servicebostad på Tjelvargränd i Visby. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med möjlighet till utveckling samt friskvård.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som stödpedagog arbetar du tillsammans med dina kollegor för att ge våra brukare det stöd de behöver i vardagen, främst enligt LSS. Arbetsuppgifterna varierar och kan omfatta allt från hjälp med hygien och måltider till stöd vid fritidsaktiviteter och social samvaro. Allt arbete sker utifrån ett salutogent förhållningssätt.
I din roll som stödpedagog har du ett ansvar att stötta och vägleda dina kollegor. Det innebär att bidra med pedagogiska metoder, arbeta med genomförandeplaner, journalföring och rutiner samt säkerställa att brukarna får rätt hjälpmedel för att främja utveckling, delaktighet och självständighet.
Tillsammans med enhetschef har du ett särskilt fokus på kvalitet och utveckling inom verksamheten. Vid behov kan uppdraget även innebära att stötta andra verksamheter inom avdelningen på uppdrag av enhetschef.
Rollen är dynamisk och kan komma att utvecklas över tid utifrån verksamhetens behov.
Arbetet sker enligt schema med dag-, kvälls- och sovande jour samt tjänstgöring varannan helg.
Vem är du?
Vi söker dig som har en yrkeshögskoleutbildning som stödpedagog. Det är meriterande om du har kunskap i alternativ kommunikation.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med olika funktionsnedsättningar och förståelse för hur dessa kan påverka individens vardag. Du har goda kunskaper i pedagogiska och evidensbaserade metoder, såsom MI, systemiskt kvalitetsarbete och tydliggörande pedagogik, samt kännedom om relevant lagstiftning inom HSL, SoL, LSS och sekretess. Du har även kunskap om ansvarsfördelning mellan olika samhällsinsatser.
För att lyckas i rollen är du initiativtagande och utvecklingsorienterad, med fokus på verksamhetens kvalitet och utveckling. Du har god samarbetsförmåga, pedagogisk insikt och helhetssyn, och arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet för att säkerställa bästa möjliga stöd för brukarna.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
