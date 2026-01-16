Stödpedagog till LSS-boendet Prästgården
2026-01-16
Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Till LSS-boendet Prästgården söker vi nu en stödpedagog. Som stödpedagog är du en del av ett team och medverkar till att det dagliga arbetet på avdelningen flyter på när det gäller till exempel allmän daglig livsföring, städning, tvätt och matlagning. Tillsammans med övriga medarbetare är du med och skapar en positiv och inkluderande miljö på boendet genom att utveckla och implementera program och aktiviteter som främjar social interaktion, självständighet och självförtroende. Vid behov är du handledare för nyanställda och praktikanter.
Som stödpedagog är du kontaktperson till barn/ungdomar, och genomför insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Du genomför dokumentation såsom journalföring, genomförandeplaner och månadsrapporter. Du arbetar även med att planera, samverka, genomföra och dokumentera möten med bland annat socialtjänst, vården, vårdnadshavare, skola och nätverk.
På boendet medverkar du till att säkerheten på boendet upprätthålls enligt gällande rutiner, samt till att du tillsammans med övriga medarbetare arbetar förebyggande genom till exempel riskbedömningar. Kvalifikationer
Till tjänsten söker vi dig som har lägst en examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt arbete, eller examen från högskola med motsvarande inriktning. Det är meriterande om du har utbildning med inriktning mot NPF- och IF-diagnoser samt erfarenhet av liknande uppdrag. B-körkort är ett krav.
Vi läger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är en trygg, samarbetsorienterad och strukturerad person. Du är relationsskapande och har ett stort engagemang för uppdraget.
ÖVRIGT
Omfattningen för denna tjänst är 90%, med möjlighet att gå upp till 100%. Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Belastningsregister
Före erbjudande om att arbeta som stödpedagog på LSS-boende för barn och unga, ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det på polisen.se. Kontroll av egna uppgifter öppnas i samband med uppvisandet.
Till arbete inom Funktionsstöd krävs registerutdragen "Arbete med barn med funktionsnedsättning" och "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299962-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhestchef
Srdjan Damjanovic srdjan.damjanovic@eksjo.se 0702303419 Jobbnummer
9687282