Stödpedagog till korttidsverksamhet
2025-11-14
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vi söker en stödpedagog till vår korttidsverksamhet för barn och ungdomar som ligger i Gråbo i Lerums kommun. Under hösten 2026 flyttar vi till vår nybyggda korttidsverksamhet i Floda.
Vårt primära syfte och mål är att ge anhöriga avlastning och brukaren ett miljöombyte med möjlighet till avkoppling och stimulans.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med en annan stödpedagog, stödassistenter samt enhetschef.
I ditt uppdrag som stödpedagog ingår att kvalitetssäkra verksamheten med fokus på beprövade arbetssätt och i enlighet med lagar och riktlinjer. Som stödpedagog har du ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet i verksamheten.
I ditt uppdrag ingår det att vägleda och stödja dina kollegor i social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner. Du ansvar för att arbetet med social dokumentation följs utifrån lagar och riktlinjer och att den sociala dokumentationen håller god kvalitet.
Du kommer även planera det brukarnära arbetet utifrån genomförandeplaner, följa upp rutiner och arbetsbeskrivningar.
Du uppmuntrar till och arbetar för en god samverkan med andra personer som finns runt individen såsom målsmän, socialsekreterare, skolan etc.
Ditt uppdrag kommer fördelas så att du har 30% av din arbetstid för mer administrativa arbetsuppgifter så som dokumentation och planering av det pedagogiska arbetet och 70% arbetar du i verksamheten med våra barn och ungdomar.
Du kommer tillsammans med vår andra stödpedagog planera och hålla i verksamhetsmöten på arbetsplatsen.
Du kommer att ingå i ett nätverk för stödpedagoger inom verksamhetsområdet.
Du kommer att arbeta på schema vilket innebär dagtid, kväll, sovande jour och arbete varannan helg. Det kan förekomma att du, vid behov, utför arbete inom verksamhetens övriga enheter.Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs att du är utbildad stödpedagog eller har en annan eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du kan och är bekväm i att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska
Erfarenhet och kunskap av att arbeta med AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) och Lågaffektivt bemötande är ett krav
Erfarenhet av social dokumentation och kunskap om gällande lagstiftning för LSS är ett krav
Erfarenhet av arbete som stödpedagog i liknande verksamhet är meriterande.
Utflykter med bil eller minibuss förekommer och därför är manuellt körkort ett krav.
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
