Stödpedagog till barn- och ungdomsboende
2026-02-19
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Stockholm
Om Edsbergsvillan Edsbergsvillan ligger i ett lugnt villakvarter i Edsviken och riktar sig till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning med eller utan tilläggshandikapp som t.ex. autism, rörelsehinder och epilepsi. De flesta barnen är multihandikappade och har stort omsorgsbehov. OM AB SOLOM SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv. Läs mer om oss på solom.se
Vill du göra varje dag lite bättre för dem som behöver det mest! Som stödassistent på Edsbergsvillan är du en aktiv del av verksamheten, där du arbetar nära barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och skapar en trygg och utvecklande vardag utifrån deras behov och självbestämmande.
Om jobbet
Som stödpedagog stöttar du barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar som bor på Edsbergsvillan. Här får du vara en del av deras vardag och skapa en trygg samt utvecklande miljö. Där varje individ ges möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar genom önskemål och utifrån dennes självbestämmande
En stor del av din arbetstid spenderar du direkt i verksamheten, där du arbetar nära både de boende och dina kollegor. Genom att vara en aktiv del av det dagliga arbetet får du möjlighet att utveckla och stärka det pedagogiska arbetet på plats. Du stöttar, coachar och handleder dina kollegor i vardagen för att säkerställa att arbetssätten skapar delaktighet och självständighet för de boende.. Ditt engagemang bidrar till en hög kvalitet i omsorgen, och du arbetar aktivt för ett öppet och prestigelöst klimat där alla kan reflektera och utvecklas tillsammans.
Som stödpedagog ingår du också i ett nätverk med andra stödpedagoger för att utbyta erfarenheter och utvecklas i din roll.
Hos oss får du en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Som anställd hos oss erbjuds du även förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag och Edenred lunchkortet (subventionerad lunch). Självklart har vi också kollektivavtal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, provanställning kan ev. vara aktuellt. Arbetstiderna är varierande och inkluderar dagtid, helg, kvällstid och jour. .
Om dig
För att lyckas i jobbet ser vi att du har:
• Eftergymnasial specialisering inom funktionsvariationsområdet som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng med inriktning på pedagogik.
• Kunskap i AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation).
• Kunskap i lågaffektivt bemötande.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God datorvana och förmåga att hantera digitala system.
• Erfarenhet av att arbeta med barn som har en funktionsnedsättning.
För att trivas i rollen behöver du ha ett driv för utveckling och inspirera andra att testa nya arbetssätt. Du ser möjligheter till förbättring och bidrar till ett öppet arbetsklimat. Med ett starkt fokus på de boende sätter du deras behov i centrum och skapar en meningsfull och trygg vardag.
Du arbetar nära både de boende och dina kollegor och är relationsbyggande, lyhörd och inkluderande. Du är kommunikativ, uttrycker dig tydligt i tal och skrift och bidrar till ett gott samarbete genom aktivt lyssnande och feedback. Du är även serviceinriktad, lösningsorienterad och tar egna initiativ för att säkerställa att de boende får en trygg och kvalitativ omsorg. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
