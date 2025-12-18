Stödpedagog Smålandsvägen 1
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2025-12-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vill du vara med och göra skillnad? Tycker du om att arbeta med människor och skapa möjligheter för ett rikt och varierat liv utifrån varje individs önskemål och behov? Då kan du vara den vi söker! Vi söker just nu dig med erfarenhet av alternativ kompletterande kommunikation. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till trygghet, utveckling och glädje för personer med funktionsnedsättning. Välkommen med din ansökan!
Om gruppbostaden Smålandsvägen 1
Gruppbostaden Smålandsvägen ligger i stadsdelen Sävja, cirka 7 km från Uppsala centrum. Till gruppbostaden hör fem lägenheter som består av ett varsitt rum med sovalkov och kokvrå. Varje lägenhet har även en egen uteplats. De boende väljer själva om de vill laga och äta mat i sina egna lägenheter eller tillsammans i det gemensamma köket.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som stödpedagog arbetar du nära de boende och är en viktig del i att skapa en trygg och meningsfull vardag. Du ger stöd och omvårdnad, motiverar och medverkar vid fritidsaktiviteter samt arbetar strukturerat utifrån genomförandeplaner.
I ditt uppdrag ingår:
• att säkerställa att varje persons behov tillgodoses för en förutsägbar, trygg och glädjefylld vardag
• att hålla kontakt med aktörer i brukarens nätverk
• att skriva och uppdatera genomförandeplaner utifrån individuella behov
• att arbeta med alternativ kommunikation, inklusive bildstöd, för att stärka brukarens autonomi
• att pedagogiskt leda och inspirera personalgruppen och skapa förståelse för bildstöd och strukturer
• att samarbeta med kollegor för att säkerställa ett gott teamarbete
Det är ett händelserikt arbete där ingen dag är den andra lik, perfekt för dig som trivs med variation och vill göra skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad stödpedagog
• har erfarenhet av arbete inom LSS
• har erfarenhet av att arbeta med bildstöd och andra former av alternativ kompletterande kommunikation
• har kunskap om lågaffektivt bemötande och kompletterande kommunikation
• har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har körkort B.
Som person är du lugn, stabil och trygg i stressade situationer. Du är lyhörd, samarbetsvillig och har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv. Du har ett pedagogiskt arbetssätt och förmåga att få med dig och inspirera personalgruppen. Dessutom har du god pedagogisk insikt och förståelse för människors olika förutsättningar.
Vi erbjuder:
• ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
• ett engagerat team och en arbetsplats med fokus på utveckling
• möjlighet till kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll
Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag!
Tillsammans skapar vi en trygg och utvecklande miljö för våra boende.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anne Redforsen, verksamhetschef, 018-727 36 36.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 00 44.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2025-00933". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd Kontakt
Anne Redforsen 018-727 36 Jobbnummer
9651108