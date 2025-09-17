Stödpedagog Kantgatan
Skellefteå kommun / Behandlingsassistentjobb / Skellefteå Visa alla behandlingsassistentjobb i Skellefteå
2025-09-17
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun i Skellefteå
Stödpedagog som skapar trygghet och motivation
Vad skulle du säga är din största styrka i mötet med människor? Handlar det kanske om att skapa struktur i vardagen, samtidigt som du med tålamod och pedagogik lockar fram det bästa hos varje individ? Lysande. Då kan du vara den stödpedagog vi söker till vår gruppbostad Kantgatan.
DIN ROLL
Som stödpedagog är du en viktig del i att skapa trygghet, motivation och struktur för de individer som bor i vår gruppbostad. Ditt arbete innebär att stötta, motivera och inspirera till delaktighet i vardagen - oavsett om det handlar om att prova nya aktiviteter, upprätthålla rutiner eller att hitta glädjen i små framsteg.
Du har en handledande roll där du tillsammans med kollegorna bidrar till genomförandeplaner och pedagogiska arbetssätt. Genom din förmåga att prioritera och anpassa dagen när oförutsedda händelser uppstår, bidrar du till att verksamheten alltid håller en hög kvalitet.
Arbetet innebär även att stötta kollegor i det dagliga arbetet och bidra till utveckling genom din kunskap inom psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Här arbetar vi med individer som är självständiga men som behöver stöd i att bygga struktur, motivation och trygghet.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har en eftergymnasial utbildning på yrkeshögskola eller högskola - minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng - med tydlig inriktning mot arbete med personer med intellektuella, kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med olika funktionsnedsättningar, särskilt inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller liknande. Du är trygg i dig själv och har förmåga att behålla lugnet och ett professionellt förhållningssätt även i utmanande situationer.
Du är en skicklig kommunikatör, med pedagogisk förmåga och en tydlig känsla för när du ska vara personlig, professionell eller privat. Att handleda och stötta kollegor faller sig naturligt för dig och du är van vid att skapa rutiner, strukturera arbetet och hitta lösningar som gör vardagen enklare för både boende och medarbetare.
Som person är du strukturerad, vilket för oss betyder att du kan skapa och hålla fast vid arbetssätt och rutiner som gör att hela teamet arbetar på ett enhetligt sätt och har en gemensam grund att stå på. Du arbetar målinriktat med genomförandeplanerna och motiveras av att se hur små steg leder till ökad självständighet för de boende, samtidigt som du har förmågan att få med dig kollegorna i arbetet mot gemensamma mål.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha förmåga att analysera situationer, fatta självständiga beslut och ha en nyfikenhet att pröva olika tillvägagångssätt när du möter hinder. Vi tror också att du passar bäst för rollen om du har en motiverande grundsyn och ett genuint engagemang för att se andra växa.
Goda kunskaper i svenska krävs, både muntligt och skriftligt (lägst godkänt i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1). Skellefteå kommun är finsk och samisk förvaltningskommun, vilket gör att kunskaper i finska eller samiska är meriterande. Kan du dessutom teckenspråk ser vi det som en tillgång i våra verksamheter.
DIN NYA ARBETSPLATS
Kantgatan är en gruppbostad inom LSS belägen i centrala Skellefteå. Här bor sex personer och vi är ett team på sex medarbetare som tillsammans skapar en trygg, utvecklande och meningsfull miljö. Arbetstiderna är dag, kväll och helg samt journatt. Vaken natt kan förekomma men är inget krav att du ska kunna arbeta.
Här blir du en del av en verksamhet där vi på riktigt gör skillnad i människors vardag - och där du får chansen att bidra med din erfarenhet, kunskap och ditt engagemang.
Välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på.
Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "612465". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Kontakt
Enhetschef Stöd och service
Emelie Hansson 0910-73 50 00 Jobbnummer
9513644